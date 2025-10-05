Pravda Správy Svet Na svahu Mount Everestu uviazlo asi 1000 ľudí. Horský vodca takéto počasie ešte nezažil

Na svahu Mount Everestu uviazlo asi 1000 ľudí. Horský vodca takéto počasie ešte nezažil

Na tibetských svahoch Mount Everestu sú v plnom prúde záchranné práce, snehová búrka tam v horolezeckých táboroch na východnej strane hory uväznila asi 1000 ľudí.

05.10.2025 22:59
S odvolaním sa na čínske médiá o tom informuje stanica BBC. Stovky miestnych dedinčanov a záchranné tímy boli nasadené na odpratávanie snehu, ktorý blokuje prístup do oblasti v nadmorskej výške cez 4900 metrov. Podľa miestnych médií bolo zatiaľ zachránených 350 ľudí, ktorí boli odvedení do blízkej obce.

Snehová búrka začala už v piatok a postupne zosilnela práve na východnej strane, ktorú si obľúbili horolezci. „Počasie nie je v tomto roku normálne. Horský vodca hovoril, že také počasie v októbri ešte nezažil,“ uviedol jeden zo zachránených. „Bola veľká zima a vlhko. Hrozilo skutočné riziko hypotermie,“ dodal.

Región v súčasnosti sužuje extrémne počasie. V susednom Nepále si prudké dažde a následné zosuvy pôdy vyžiadali najmenej 43 obetí. Južné pobrežie Číny zasiahol tajfún Matmo, čo si vynútilo evakuáciu viac ako 150-tisíc ľudí, píše BBC.

