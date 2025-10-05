Na svahu Mount Everestu uviazlo asi 1000 ľudí. Horský vodca takéto počasie ešte nezažil

S odvolaním sa na čínske médiá o tom informuje stanica BBC. Stovky miestnych dedinčanov a záchranné tímy boli nasadené na odpratávanie snehu, ktorý blokuje prístup do oblasti v nadmorskej výške cez 4900 metrov. Podľa miestnych médií bolo zatiaľ zachránených 350 ľudí, ktorí boli odvedení do blízkej obce.
Snehová búrka začala už v piatok a postupne zosilnela práve na východnej strane, ktorú si obľúbili horolezci. „Počasie nie je v tomto roku normálne. Horský vodca hovoril, že také počasie v októbri ešte nezažil,“ uviedol jeden zo zachránených. „Bola veľká zima a vlhko. Hrozilo skutočné riziko hypotermie,“ dodal.
Región v súčasnosti sužuje extrémne počasie. V susednom Nepále si prudké dažde a následné zosuvy pôdy vyžiadali najmenej 43 obetí. Južné pobrežie Číny zasiahol tajfún Matmo, čo si vynútilo evakuáciu viac ako 150-tisíc ľudí, píše BBC.Čítajte viac Historický míľnik. Poľský dobrodruh ako prvý vystúpil na Mount Everest a zlyžoval ho. Všetko bez kyslíka