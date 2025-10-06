Volebný triumf a debakel. Niekdajšia najkrajšia Európanka odpratala z parlamentu ministra financií

Stanjura, ktorý má 61 rokov, a 48-ročná Brzesková kandidovali za vládnuci blok strán pod značkou Spolu. Tvoria ho občianski demokrati, ľudovci a TOP 09. On je podpredseda občianskych demokratov, ona vykonáva funkciu podpredsedníčky ľudovcov. Kým Stanjura má za sebou už pätnásť rokov pôsobenia v Poslaneckej snemovni, naopak, Brzesková v nej bude nováčik.
Koaličný blok Spolu získal v Moravskosliezskom kraji iba štyri mandáty. Brzesková sa prekrúžkovala na prvé miesto z druhého miesta na kandidátnej listine, Stanjuru posunuli voliči až na piate miesto. Spadol naň z prvého miesta ako volebný líder Spolu v tomto regióne. Samozrejme, že poslanecký mandát stratil nielen po výraznom úspechu Brzeskovej, pretože sa pred neho počtom preferenčných hlasov dostali ešte ďalší kandidáti Spolu. Bez ohľadu na to sa dá hovoriť o jej triumfe a na druhej strane o jeho debakli.Čítajte viac Politológovia ocenili „dobrú kampaň“ ANO. Stačilo! pohorelo na proruských naratívoch
Stanjuru krúžkovalo necelých 9-tisíc voličov, Brzeskovú až 26,5 tisíc. České médiá informovali, že ministrovi vôbec nebolo do reči po voľbách, keď sa ho pýtali na jeho politickú budúcnosť. Odmietol hovoriť o tejto téme, čiže sa ani nevyjadril o tom, či sa vzdá funkcie podpredsedu pravicovej Občianskej demokratickej strany. Server Seznam Zprávy naznačil, že volebný neúspech musel Stanjuru silno zabolieť: „Niektorí komentátori mu veštili slabý výsledok už pred voľbami. Nedávno vyhlásil, že si prekrúžkovanie nepripúšťa, ale aj to, že minister financií nemôže byť populárny." Stanjura zároveň upozorňoval, že ide kandidovať v kraji, kde tradične víťazí ľavica, ale na nútený odchod zo snemovne nepomýšľal.
Brzesková zaujala oveľa viac voličov Spolu v porovnaní so Stanjurom napriek tomu, že kým on je dlhé roky celoštátne známy, naopak, ona sa stala podpredsedníčkou ľudovcov vlani a doteraz sa angažovala viac-menej iba v regionálnej politike. Víťazka súťaže Miss Českej republiky z roku 1995 (vtedy sa volala za slobodna Židková), ktorá potom získala aj titul Miss Európy, od roku 2014 nepretržite stojí na čele mesta Kravaře, ktoré sa nachádza v okrese Opava. Sympatické Brzesková riadi mestečko, v ktorom žije necelých 7-tisíc ľudí.
Regionálny politik Alois Hadamczik pre server Deník o nej povedal, že o vstup do politiky neprejavovala záujem: „Monika nechcela do nej vôbec ísť. Hodili sme ju do vody a učila sa plávať. Povedali sme jej ‚budeš starostka‘, bola prekvapená, nechcela do toho ísť a museli sme ju prehovárať." Regionálnej politike sa začala venovať v roku 2006, keď ju zvolili do miestneho zastupiteľstva.
V predvolebnej kampani mala Brzresková nielen plné ruky práce, ale doslova aj plné nohy: „Zazvoniť, opýtať sa, vysvetliť a pobrať sa ďalej. Verím, že veľa ľudí to bude vnímať pozitívne," ozrejmila na začiatku minulého mesiaca serveru iDNES, že sa chystá chodiť za voličmi odo dverí k dverám.Čítajte viac Zemanov bozk smrti. Česká ľavica je mŕtva
K úspechu Brzeskovej vo voľbách nepochybne prispela aj priama kontaktná kampaň. A treba zdôrazniť, že jej výsledok vyzerá parádne: „Zo všetkých kandidátov v Moravskosliezskom kraji dostala Brzesková tretí najvyšší počet preferenčných hlasov: 26499. Viac ich získalo len duo z hnutia ANO Andrej Babiš a Aleš Juchelka," upozornil server Novinky. „Samozrejme, že ma to potešilo a prekvapilo, pretože taký úspech som naozaj nečakala," reagovala Brzesková.Čítajte viac Smerom k Ficovi a Orbánovi? Babiš chce riadiť štát ako firmu, ale v Kremli s Putinom ho neuvidíte, tvrdí odborník