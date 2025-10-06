Dve frakcie europarlamentu sa pokúšajú odvolať von der Leyenovú a komisiu

Prvý návrh v septembri podala frakcia Patrioti pre Európu, s druhým návrhom prišla frakcia Ľavica v Európskom parlamente (GUE/NGL).
Frakcia Patrioti pre Európu von der Leyenovú vinia z netransparentnosti a kritizuje obchodné dohody, ktoré komisia vyjednala so Spojenými štátmi a s juhoamerickým obchodným blokom Mercosur. Frakcia GUE/NGL tiež nesúhlasí s obchodnou politikou komisie. Vytýka jej ale predovšetkým to, čo považuje za nečinnosť výkonnej moci EÚ v súvislosti s ofenzívou Izraela v Pásme Gazy, ktorú Ľavica nazvala genocídou.
Návrhy o 17:00 h obe zoskupenia v pléne predstavia. Následne sa k nim na pléne vyjadrí von der Leyenová a europoslanci o nich budú debatovať. Hlasovať budú vo štvrtok napoludnie, europarlament sa tak po prvý raz bude zaoberať dvoma žiadosťami naraz. Schválenie návrhov sa však neočakáva. Pre vyslovenie nedôvery by museli zdvihnúť ruku dve tretiny prítomných europoslancov a zároveň väčšina všetkých europoslancov.
Von der Leyenová a jej tím eurokomisárov už tento rok ustáli jeden pokus o odvolanie, a to v júli, keď návrh na vyslovenie nedôvery komisii podporilo 175 europoslancov, 360 bolo proti a 18 sa hlasovania zdržalo. Za hlasovanie zhromaždil potrebné podpisy rumunský pravicový europoslanec Gheorghe Piperea z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorý šéfku EK obvinil zo závažných pochybení a nedostatku transparentnosti, okrem iného kvôli tzv. kauze Pfizergate.
Kauza Pfizergate sa týka komunikácie von der Leyenovej s šéfom americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom v čase snáh rýchlo zabezpečiť vakcíny proti covidu-19. Únijný súd v máji rozhodol, že EK pochybila, keď zamietla žiadosť novinárky o prístup k textovým správam práve medzi von der Leyenovou a Bourlom, ktoré sa vakcín týkali.