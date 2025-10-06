ONLINE: Zelenskyj sa sťažuje, že Rusko masívne ničí ukrajinskú infraštruktúru, a svet mlčí

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 321 dní
6:30 Rusko sa otvorene snaží zničiť našu civilnú infraštruktúru práve teraz, pred zimou – našu plynárenskú infraštruktúru, našu výrobu a prenos energie. Žiadna skutočná reakcia zo strany sveta. Budeme bojovať, aby svet nemlčal a aby Rusko pocítilo reakciu, uviedol na sociálnej sieti Volodymyr Zelenskyj.
„Každá ruská raketa a dron obsahuje súčiastky, dodané Rusku zo západných krajín a iných štátov blízkych Rusku. Po štyroch rokoch vojny je zvláštne počúvať, že nevedia tento tok kritických materiálov pre Rusko zastaviť. Jeden Kinžal obsahuje 96 súčiastok zo zahraničia, ktoré Rusko nevyrába. Päťsto dronov letiacich na Ukrajinu obsahuje viac ako 100-tisíc zahraničných súčiastok. Medzi výrobcami sú spoločnosti zo Spojených štátov, Číny, Taiwanu, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Švajčiarska, Japonska, Kórejskej republiky a Holandska. Existujú schémy, ktoré zahŕňajú viacero krajín. Toto všetko musí byť zastavené,“ žiada Zelenskyj.
„Je naplánované stretnutie koordinátorov sankcií G7 a naši partneri už majú všetky naše návrhy týkajúce sa sankcií a obmedzenia dodávateľských schém. Materiály boli poskytnuté – teraz sú potrebné rozhodnutia,“ uviedol.
Rusko v noci na nedeľu vyslalo vyše 50 rakiet a približne 500 bezpilotných lietadiel na deväť z 24 ukrajinských oblastí. Šéf Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj označil útok na svoj región za najväčší od začiatku vojny v roku 2022, píšu agentúry AFP a Reuters. Ľvov je vzdialený asi 60 kilometrov od hraníc s Poľskom, kde v septembri poľské a spojenecké stíhačky zostrelili ruské drony, ktoré narušili vzdušný priestor členského štátu Severoatlantickej aliancie.
Kvôli úderom vzlietli poľské a spojenecké stíhačky a pozemná protivzdušná obrana bola prechodne uvedená do najvyššej pohotovosti, oznámilo veliteľstvo poľských síl. Išlo podľa neho o preventívne kroky s cieľom ochrániť vzdušný priestor a bezpečnosť obyvateľov najmä pohraničných regiónov.