Izrael: Armáda obnoví boje v Pásme Gazy, ak rozhovory zlyhajú

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v nedeľu varoval, že ak rokovania s palestínskym militantným hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy nedosiahnu svoj cieľ, armáda obnoví boje v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

06.10.2025 06:38
„Nie je žiadne prímerie, ale operačná situácia sa zmenila. Na politickej úrovni sa úspechy dosiahnuté vojenskými akciami menia na politické zisky,“ povedal Zamir skupine vojakov nasadených v Pásme Gazy v koridore Necarim. „Ak politické úsilie zlyhá, vrátime sa k boju,“ dodal.

Vojenská operácia sa podľa Zamira ešte neskončila a izraelské sily musia byť naďalej ostražité a pripravené na boj za každých okolností.

„Nesmieme zabúdať, že máme viac vojenských cieľov. Nedovolíme, aby Hamas zostal neporazený ako vládnuci a vojenský systém v Pásme Gazy. Ak to bude potrebné, budeme za to bojovať. Ak sa dosiahne dohoda, budeme držať oblasti, ktoré umožnia plnú operačnú flexibilitu a návrat na akékoľvek miesto (v Pásme Gazy)“ dodal Zamir.

Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že prijme niektoré prvky mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. S týmto plánom už predtým súhlasil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Trump po oznámení Hamasu vyzval na zastavenia bombardovania Pásma Gazy. Izrael napriek tomu pokračoval v útokoch v tejto palestínskej enkláve, odkiaľ v nedeľu hlásili najmenej 19 obetí.

