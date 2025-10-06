Izrael: Armáda obnoví boje v Pásme Gazy, ak rozhovory zlyhajú

„Nie je žiadne prímerie, ale operačná situácia sa zmenila. Na politickej úrovni sa úspechy dosiahnuté vojenskými akciami menia na politické zisky,“ povedal Zamir skupine vojakov nasadených v Pásme Gazy v koridore Necarim. „Ak politické úsilie zlyhá, vrátime sa k boju,“ dodal.
Vojenská operácia sa podľa Zamira ešte neskončila a izraelské sily musia byť naďalej ostražité a pripravené na boj za každých okolností.
„Nesmieme zabúdať, že máme viac vojenských cieľov. Nedovolíme, aby Hamas zostal neporazený ako vládnuci a vojenský systém v Pásme Gazy. Ak to bude potrebné, budeme za to bojovať. Ak sa dosiahne dohoda, budeme držať oblasti, ktoré umožnia plnú operačnú flexibilitu a návrat na akékoľvek miesto (v Pásme Gazy)“ dodal Zamir.
Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že prijme niektoré prvky mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. S týmto plánom už predtým súhlasil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Trump po oznámení Hamasu vyzval na zastavenia bombardovania Pásma Gazy. Izrael napriek tomu pokračoval v útokoch v tejto palestínskej enkláve, odkiaľ v nedeľu hlásili najmenej 19 obetí.