Počet obetí po zrútení školy v Indonézii stúpol na najmenej 54

Časť viacposchodovej budovy na východe ostrova Jáva sa zrútila v pondelok popoludní miestneho času, v čase, keď sa študenti zúčastňovali na modlitbách. Obeťami sú prevažne chlapci v tínedžerskom veku. Dievčatá sa modlili v inej časti budovy a podarilo sa im uniknúť.
Príčinu nešťastia vyšetrujú, no podľa odborníkov prvotné zistenia poukazujú na nekvalitnú výstavbu. Záchranné práce sťažovala nestabilná konštrukcia, pretože vibrácie v jednej časti mohli spôsobiť ďalšie zrútenie v iných častiach budovy. Po uplynutí 72-hodinového obdobia, počas ktorého býva najväčšia šanca na prežitie, rodiny nezvestných súhlasili s použitím ťažkej techniky, píše AFP.
Úrady očakávajú, že pátranie ukončia v priebehu pondelka. Nezvestných je stále 13 osôb.
Podľa dostupných informácií prechádzala časť budovy neoprávneným rozširovaním priestorov.