Orbán: EÚ je vo fáze dezintegrácie, nemáme v úmysle zaviesť euro

Orbán povedal, že Maďarsko by nemalo viac spájať svoj osud s Európskou úniou, než to robí v súčasnosti. EÚ sa podľa jeho slov momentálne nachádza vo fáze „dezintegrácie“.
„Ak sa Únia do jedného alebo dvoch rokov radikálne netransformuje, ten proces by sa mohol stať nezvratným. Nevidím schopnosť ani zámer, a to ani u byrokratov v Bruseli, ani u lídrov popredných národných štátov, že by tak urobili. V prípade, že sa nič nezmení, Únia sa stane iba miznúcou epizódou v našich životoch,“ dodal.
Premiér v diskusii prezentoval svoju túžbu nadviazať priaznivejší investičný vzťah Maďarska so Spojenými štátmi a oznámil, že čoskoro sa stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom.