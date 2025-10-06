Nový francúzsky premiér Lecornu rezignoval, krajina sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze

Rezignáciu Lecornua Macron prijal. Prezident ho pritom do funkcie vymenoval len minulý mesiac. Zloženie kabinetu, ktoré Macron v nedeľu večer predstavil, sa stretlo s ostrou kritikou naprieč politickým spektrom. Mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.
Predchodcovia Lecornua v úrade premiéra – Francois Bayrou a Michel Barnier – boli obaja odvolaní v parlamente v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.
Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. Agentúra DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku. Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP.
Lecornu mal podľa plánu v utorok vystúpiť v parlamente, kde plánoval oznámiť obsadenie ďalších vládnych postov. Niekoľko ľavicových strán pohrozilo, že voči jeho vláde podajú návrh na vyslovenie nedôvery, informuje AFP.
Francúzsko sa ocitlo v patovej situácii, odkedy Macron v polovici minulého roka stavil na predčasné parlamentné voľby v nádeji, že posilní svoju autoritu, pripomína agentúra.
Tento krok sa však obrátil proti nemu a blok sympatizujúci s Macronom zostal v parlamente v menšine.