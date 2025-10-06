Okamura: SPD rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti vo vláde

O konkrétnych pozíciách či rezortoch je podľa Okamuru predčasné hovoriť. Opakovane uviedol, že všetko závisí od víťaza volieb, teda hnutia ANO.
„Pána prezidenta sme informovali, že SPD rokuje o priamej účasti vo vláde. Chceme byť priamo súčasťou novej vlády. Čo sa týka personálneho obsadenia, o tom ešte stále prebiehajú rokovania s víťazom volieb. Rokovania prebiehajú aj o konkrétnych rezortoch a personáliách,“ povedal novinárom Okamura. „O podpore menšinovej vlády vôbec rokovanie nebolo. Už na úvodnej schôdzke v sobotu večer táto otázka, v podstate vôbec neviem, či bola položená,“ uviedol šéf SPD.
S Babišom podľa jeho slov hovorili o rôznych alternatívach, kto by mohol mať aké rezorty. Je to vraj na Babišovi, akú konšteláciu zvolí. Okamura dodal, že na schôdzkach sa postupne posúvajú vo vyjednávaní vpred. Najprv uviedol, že by chcel, aby malo hnutie aspoň jeden rezort, potom povedal, že najlepšie dva a nakoniec, že možno aj tri. „Pre mňa nie sú prioritou funkcie, ale realizácia programu. Aby ma voliči pochválili, že sa im darí lepšie, než za Fialovej hrôzovlády,“ dodal napokon Okamura.
O konflikte záujmov Andreja Babiša či o ukotvení Česka v EÚ a NATO alebo českej muničnej iniciatíve s prezidentom podľa neho nehovorili, lebo sa Pavel na tieto otázky údajne nepýtal.
Piráti budú tvrdou, ale konštruktívnou opozíciou, povedal Hřib
Piráti o vytvorení vlády podľa ich predsedu Zdenka Hřiba nerokujú, chcú byť tvrdou, ale konštruktívnou opozíciou. V Poslaneckej snemovni českého parlamentu chcú mať Piráti zastúpenie vo vedení. Hřib s Pavlom diskutoval aj o konflikte záujmov predsedu hnutia ANO Andreja Babiša či o českej muničnej iniciatíve.
Pavel má podľa Hřiba možnosť pozastaviť vymenovanie vlády do doby, než bude „čierne na bielom“, že Babišov konflikt záujmov súvisiaci s jeho vlastníctvom holdingu Agrofert je vyriešený. Podľa predsedu Pirátov totiž hrozí, že ak by Babiš problém nevyriešil, na úradníkov na ministerstvách by mohol vznikať tlak, aby podpísali niečo, čo nie je legálne.Čítajte viac Okamura šéfom Snemovne. Babiš naznačil zloženie vlády, jedného rezortu sa vzdať nemieni, Motoristov „uzemnil“
Podotkol, že Piráti budú mať štvrtý najsilnejší klub v Poslaneckej snemovni a budú sa usilovať o pomerné zastúpenie vo všetkých jej orgánoch vrátane vedenia. „Získali sme deväť percent vo voľbách, to je veľký záväzok voči voličom a chceme mať, samozrejme, všetky možné nástroje, aby sme mohli presadzovať vôľu našich voličov, takže určite budeme chcieť mať pre Pirátov podpredsedníčku alebo podpredsedu snemovne,“ uviedol Hřib.
Zdôraznil, že o vláde nevyjednávajú. „Budeme tvrdou, ale konštruktívnou opozíciou, tak, ako sme ňou boli v rokoch 2017 až 2021,“ povedal s tým, že chcú presadzovať svoje priority z kampane ako zlacnenie života ľudí, zvýšenie dostupnosti bývania či zatočenie s korupciou. „Pevne dúfam, že sa k nám ďalšie strany pridajú v momente, keď budeme presadzovať jednotlivé protikorupčné opatrenia,“ podotkol.Čítajte viac Volebný triumf a debakel. Niekdajšia najkrajšia Európanka odpratala z parlamentu ministra financií
S prezidentom hovorili o českej muničnej iniciatíve. Hřib by chcel, aby zostala zachovaná. „Je to dôležité pre obranyschopnosť Ukrajiny, a teda aj preto, aby naše bezpečie nebolo ohrozené. Aby sa ruská armáda udržala čo najďalej od našich hraníc,“ dodal šéf Pirátov.
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi s 6,77 percenta hlasov.