Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu získala trojica expertov za ich objavy týkajúce sa periférnej imunitnej tolerancie

Prvú zo šiestich Nobelových cien oznámil švédsky Karolínsky inštitút. Popri prestíži, ktorú cena prináša, laureáti dostanú aj finančnú odmenu 11 miliónov švédskych korún.
Nobelova cena za fyziológiu a lekárstvo patrí k tým, ktoré majú často viac ako jedného laureáta. Do dnešného dňa bolo udelených 115 cien, z toho v 40 rokoch ju dostal iba jeden človek. V 39 prípadoch boli laureáti traja, čo je najvyšší počet.
Vlani Nobelovu cenu za fyziológiu a lekárstvo získali Američania Victor Ambros a Gary Ruvkun, a to za objav microRNA. To sú veľmi malé molekuly ribonukleovej kyseliny (RNA), ktoré majú vplyv na reguláciu génov.
O udelení ceny rozhoduje Nobelov výbor Karolínskeho inštitútu, ktorý má 50 členov s hlasovacím právom. Inštitút prijíma kandidatúry do 31. januára od okruhu oprávnených ľudí a inštitúcií. Nikto nemôže nominovať sám seba. Mená nominovaných sa taja po dobu 50 rokov.
V utorok a stredu budú nasledovať ceny za fyziku a chémiu. Vo štvrtok Švédska akadémia vyhlási Nobelovu cenu za literatúru a v piatok nórsky Nobelov výbor oznámi meno či názov laureáta ceny za mier, o ktorú prejavil silný záujem americký prezident Donald Trump. Vyhlasovanie sa skončí v pondelok 13. októbra oznámením Nobelovej ceny za ekonómiu.