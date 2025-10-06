Európske letiská boli v uplynulých týždňoch opakovane paralyzované práve z dôvodu preletov bezpilotných lietadiel v ich blízkosti. Niektorí predstavitelia z týchto incidentov obviňujú Moskvu.
Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom ruskej Bezpečnostnej rady, odmietol tvrdenia, že nedávne incidenty s dronmi boli dielom Ruska alebo síl, ktoré s ním sympatizujú. „Ľudia, ktorí sympatizujú s našou krajinou, nebudú mrhať svojimi zdrojmi tým, že by vyšli z úkrytu. Naši ‚agenti a špióni‘ čakajú na osobitný rozkaz,“ napísal Medvedev na platforme Telegram.
Bývalý ruský prezident dodal, že podstatné – bez ohľadu na to, kto je za incidenty zodpovedný – je to, že európski občania okúsili, čo by vojna mohla znamenať pre európsky kontinent. Zároveň obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza z podnecovania konfliktu z politických a finančných dôvodov.Čítajte viac Masívny útok ukrajinských dronov na Rusko a Krym: Požiare a rozsiahle výpadky prúdu
„Hlavné je, že krátkozrakí Európania pocítili nebezpečenstvo vojny na vlastnej koži. Že sa boja a trasú ako tupé zvieratá v stáde vedené na porážku,“ povedal Medvedev s tým, že dúfa, že ľudia sa napokon obrátia proti Merzovi a Macronovi.