Na Dunaji sa na pomedzí Srbska a Chorvátska prevrhol čln, niekoľko nezvestných

Čln s desiatimi čínskymi občanmi sa v noci na dnes prevrhol na Dunaji na hranici medzi Srbskom a Chorvátskom. Najmenej jeden človek prišiel o život a záchranári pátrajú po troch nezvestných, uviedla srbská štátna televízia RTS. Ľudia v člne sa podľa nej zrejme pokúšali o nelegálne prekročenie hranice.

06.10.2025 12:38
Podľa televízie bolo v člne desať Číňanov a jeden srbský občan, o ktorom sa predpokladá, že plavidlo riadil. Nehoda sa stala pri meste Bačka Palanka, zhruba 90 kilometrov severozápadne od Belehradu.

RTS uvádza, že chorvátskej polícii sa podarilo zachrániť šesť ľudí, zatiaľ čo jeden človek bol zachránený na srbskej strane. Na záchrannej a pátracej operácii sa podieľa chorvátska aj srbská polícia a záchranári.

Srbské aj chorvátske médiá uviedli, že skupina Číňanov sa s pomocou Srba pokúšala ilegálne prekročiť hranicu do Chorvátska.

Srbsko leží na takzvanej balkánskej pozemnej migračnej trase do západnej Európy. Migranti, ktorí sa chcú dostať do bohatých krajín EÚ, sa pokúšajú prekračovať hranice Srbska do Chorvátska, Maďarska či Rumunska, čo sú členské krajiny EÚ.

