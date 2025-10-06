Na Dunaji sa na pomedzí Srbska a Chorvátska prevrhol čln, niekoľko nezvestných

Podľa televízie bolo v člne desať Číňanov a jeden srbský občan, o ktorom sa predpokladá, že plavidlo riadil. Nehoda sa stala pri meste Bačka Palanka, zhruba 90 kilometrov severozápadne od Belehradu.
RTS uvádza, že chorvátskej polícii sa podarilo zachrániť šesť ľudí, zatiaľ čo jeden človek bol zachránený na srbskej strane. Na záchrannej a pátracej operácii sa podieľa chorvátska aj srbská polícia a záchranári.
Srbské aj chorvátske médiá uviedli, že skupina Číňanov sa s pomocou Srba pokúšala ilegálne prekročiť hranicu do Chorvátska.
Srbsko leží na takzvanej balkánskej pozemnej migračnej trase do západnej Európy. Migranti, ktorí sa chcú dostať do bohatých krajín EÚ, sa pokúšajú prekračovať hranice Srbska do Chorvátska, Maďarska či Rumunska, čo sú členské krajiny EÚ.