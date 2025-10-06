Pravda Správy Svet USA, Nemecko, Čína i Švajčiarsko. Ukrajinci v ruských dronoch našli stotisíc komponentov zahraničnej výroby

Ukrajina objavila viac než stotisíc súčiastok zahraničnej, aj západnej výroby v dronoch i raketách odpálených Ruskom počas víkendových leteckých útokov na svoje územie, uviedol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

06.10.2025 12:58
ukrajina Foto: ,
Osobný vlak poškodený po útoku ruského dronu na železničnú stanicu v Šostke v Sumskej oblasti na Ukrajine v sobotu 4. októbra 2025.
„Počas masívneho kombinovaného útoku na Ukrajinu v noci 5. októbra použilo Rusko 549 zbraňových systémov obsahujúcich 102 785 komponentov zahraničnej výroby,“ spresnil Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnych sieťach s odvolaním sa na útoky, ku ktorým došlo v nedeľu nadránom.

Rusko počas noci na nedeľu vyslalo na Ukrajinu takmer 500 dronov a vyše 50 rakiet. O život prišlo šesť ľudí a došlo k poškodeniu energetickej infraštruktúry. Terčom masívneho útoku bola aj západoukrajinská Ľvovská oblasť ležiaca stovky kilometrov od frontovej línie.

Zelenskyj uviedol, že súčiastky z dronov a rakiet zachytených pri spomínanom útoku pochádzajú od spoločností v Spojených štátoch, Číne a Taiwane, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Švajčiarsku, Japonsku, Kórejskej republike a Holandsku.

Zelenskyj uviedol, že medzi komponentmi nájdenými v zostrelených dronoch a raketách boli prevody, senzory a mikropočítače.

„Mikrokontroléry pre UAV (bezpilotné lietadlá) sa vyrábajú vo Švajčiarsku, zatiaľ čo mikropočítače na riadenie letu dronov sa vyrábajú v Spojenom kráľovstve,“ povedal ukrajinský prezident a dodal, že Kyjev pripravuje nové sankcie na ich výrobcov.

„Oznámili sme návrhy na obmedzenie dodávateľských mechanizmov. Partneri už majú podrobné údaje o každej spoločnosti a o každom produkte – vedia, na čo sa zamerať a ako reagovať,“ dodal Zelenskyj.

