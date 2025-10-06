Na Evereste zostáva uväznených dvesto horolezcov, najmenej jeden už zomrel

Počas víkendu sa záchranárom podarilo dostať do bezpečia asi 350 ľudí, ktorí boli odrezaní vo výške 4900 metrov nad morom. So zvyšnými dvoma stovkami horolezcov, ktorí na svahu zostávajú uväznení, sú úrady v kontakte, napísal spravodajský server BBC News.
V Číne je počas októbra osem dní sviatkov, ktoré mnoho ľudí využilo na výpravu do hôr vrátane obľúbeného údolia Karma, ktoré vedie k východnej strane najvyššej hory sveta. Snehové búrky sú v tomto období nezvyčajné a počasie, aké oblasť zažíva od piatka, je extrémne, dodala AFP.Čítajte viac Na svahu Mount Everestu uviazlo asi 1000 ľudí. Horský vodca takéto počasie ešte nezažil
„Počasie tento rok nie je normálne. Sprievodca povedal, že sa s takýmto počasím v októbri nikdy nestretol. A prišlo to príliš náhle,“ povedal agentúre Reuters Čchen Ke-šuang z 18-členného tímu turistov, ktorý sa dostal do dediny Čchü-tang.
Sneženie v údolí sa začalo v piatok večer a pokračovalo počas celej soboty, čo prinútilo úrady v sobotu večer uzavrieť prístup do oblasti Mount Everestu.
Portál Jimu News predtým uviedol, že pod Everestom uviazlo takmer 1000 ľudí. Nasadené boli stovky miestnych obyvateľov a záchranné tímy, aby pomohli odstraňovať sneh blokujúci prístup do oblasti.
CCTV neuviedla, či sú postihnutí aj turisti, ktorí sú priamo pod severnou stenou Everestu, ktorá vďaka ľahkému prístupu po spevnených cestách priťahuje veľké množstvo turistov. Sezóna vrcholí práve v októbri, keď sa počasie po skončení monzúnového obdobia zvyčajne zlepší.
Nepriaznivé počasie postihlo aj susedný Nepál, kde v dôsledku silných dažďov a prívalových povodní prišlo od piatku o život 47 ľudí. Tridsaťpäť ľudí zomrelo pri zosuvoch pôdy v okrese Ilám hraničiacom s Indiou, deväť je nezvestných po tom, čo ich strhla povodňová voda, a zvyšných troch zabili na iných miestach údery bleskov.