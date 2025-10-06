Pravda Správy Svet Najškodlivejšia nemecká politička storočia, vracajú úder Merkelovej európski politici

Najškodlivejšia nemecká politička storočia, vracajú úder Merkelovej európski politici

Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová svojimi neuváženými slovami o úlohe pobaltských krajín a Poľska v rozpútaní ruskej vojny na Ukrajine dokázala, že patrí medzi najškodlivejších nemeckých politikov posledného storočia, vyhlásil poľský expremiér Mateusz Morawiecki. Predseda výboru pre zahraničné veci estónskeho parlamentu Marko Mikhelson uviedol, že Merkelová klesla na naozaj nízku úroveň a že to vrhá tieň na celé jej kancelárske obdobie.

06.10.2025 16:15
debata (3)
Pavučina smrti: Takto vyzerá ukrajinský les po vzostupe novej zbrane – úplne pokrytý optickými vláknami z dronov
Video

„Angela Merkelová svojím ľahkomyseľným rozhovorom dokázala, že patrí medzi najškodlivejších nemeckých politikov posledného storočia pre Európu,“ napísal na sieti X Morawiecki.

Predseda výboru pre zahraničné veci estónskeho parlamentu Mikhelson dodal, že Merkelová klesla skutočne nízko. „Toto je nová a bohužiaľ veľmi nízka úroveň Angely Merkelovej: obviňovať pobaltské štáty a Poľsko z vyvolania imperiálnej vojny Ruska,“ uviedol v príspevku Mikhelson. „Bohužiaľ to vrhá tieň na celé jej obdobie v úrade nemeckej kancelárky," dodal.

Politici reagovali na slová Merkelovej, ktoré pre maďarský server Partizán uviedli, že v júni 2021 vycítila, že Vladimir Putin prestal brať Minské dohody vážne, a že chcela presadiť nový formát, v rámci ktorého by EÚ so šéfom Kremľa naďalej rokovala. Štyri krajiny to však podľa nej odmietali. „Niektorí to nechceli podporiť. Boli to predovšetkým pobaltské štáty, ale aj Poľsko bolo proti," povedala bývalá kancelárka. „V každom prípade k tomu nedošlo. Potom som odišla z úradu a nato začala Putinova agresia," dodala Merkelová, ktorá ako kancelárka skončila v decembri 2021 a tri mesiace potom ruské jednotky vtrhli na Ukrajinu.

APTOPIX Putin Merkel G20 Germany Čítajte viac Nechceli vraj hovoriť s Putinom. Pobaltské štáty a Poľsko majú podľa Merkelovej podiel viny na vojne na Ukrajine

Merkelová skončila na poste kancelárky na začiatku decembra 2021, pripomína portál novinky.cz. Konflikt Moskva začala už v roku 2014 annexiou Krymu a vojnou na Donbase.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Angela Merkelová #vojna na Ukrajine #Mateusz Morawiecki
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"