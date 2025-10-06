Najškodlivejšia nemecká politička storočia, vracajú úder Merkelovej európski politici

„Angela Merkelová svojím ľahkomyseľným rozhovorom dokázala, že patrí medzi najškodlivejších nemeckých politikov posledného storočia pre Európu,“ napísal na sieti X Morawiecki.
Predseda výboru pre zahraničné veci estónskeho parlamentu Mikhelson dodal, že Merkelová klesla skutočne nízko. „Toto je nová a bohužiaľ veľmi nízka úroveň Angely Merkelovej: obviňovať pobaltské štáty a Poľsko z vyvolania imperiálnej vojny Ruska,“ uviedol v príspevku Mikhelson. „Bohužiaľ to vrhá tieň na celé jej obdobie v úrade nemeckej kancelárky," dodal.
Politici reagovali na slová Merkelovej, ktoré pre maďarský server Partizán uviedli, že v júni 2021 vycítila, že Vladimir Putin prestal brať Minské dohody vážne, a že chcela presadiť nový formát, v rámci ktorého by EÚ so šéfom Kremľa naďalej rokovala. Štyri krajiny to však podľa nej odmietali. „Niektorí to nechceli podporiť. Boli to predovšetkým pobaltské štáty, ale aj Poľsko bolo proti," povedala bývalá kancelárka. „V každom prípade k tomu nedošlo. Potom som odišla z úradu a nato začala Putinova agresia," dodala Merkelová, ktorá ako kancelárka skončila v decembri 2021 a tri mesiace potom ruské jednotky vtrhli na Ukrajinu.Čítajte viac Nechceli vraj hovoriť s Putinom. Pobaltské štáty a Poľsko majú podľa Merkelovej podiel viny na vojne na Ukrajine
Merkelová skončila na poste kancelárky na začiatku decembra 2021, pripomína portál novinky.cz. Konflikt Moskva začala už v roku 2014 annexiou Krymu a vojnou na Donbase.