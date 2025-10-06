Pravda Správy Svet Súdy idú naplno: dvaja odsúdení za špionáž denne, nula oslobodených. V Rusku padajú rekordy

Ruské súdy za prvých šesť mesiacov tohto roku vyniesli 224 rozsudkov v prípadoch vlastizrady, vyzvedačstva a utajovanej spolupráce s cudzími štátmi. Je to rekord v moderných dejinách krajiny, napísal server The Moscow Times.

06.10.2025 16:26
Súdy podľa analýzy zverejnenej portálom Pervyj otdel počas 117 pracovných dní prvého polroka vyniesli verdikty nad celkom 232 ľuďmi, teda v priemere stihli odsúdiť takmer dvoch ľudí za deň.

Všetky verdikty boli odsudzujúce a všetci obžalovaní dostali tresty, ktoré si odpykajú vo väzení.

Od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine bolo celkom 774 ľudí odsúdených podľa paragrafov postihujúcich vlastizradu, špionáž a dôvernú spoluprácu s cudzími štátmi.

The Moscow Times pripomenuli, že pred vpádom ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 boli podobné prípady celkom vzácne, teda v priemere súdy vyhlasovali jeden rozsudok za vlastizradu za mesiac. Potom ale tempo prudko vzrástlo – na 14 verdiktov mesačne v roku 2023, 30 v roku 2024 a už 39 v prvom polroku tohto roku.

Zvláštnosťou posledných rokov je tiež mimoriadne utajenie: od roku 2023 súdy v priemere nezverejňujú mená 60 percent obvinených, teda troch z piatich, s odkazom na „utajovanú informáciu“.

Spomínané údaje nezahŕňajú údaje z okupovaných území Ukrajiny, podotkol sever.

Množstvo rozsudkov v prípadoch vlastizrady a špionáže rastie súbežne s teroristickými prípadmi. Pervyj otdel predvída, že do konca roka ruské súdy stihnú odsúdiť viac ako 500 ľudí za špionáž a okolo 1500 za terorizmus.

Vlani v decembri ruský prezident Vladimír Putin požadoval od príslušníkov bezpečnostných zložiek a tajnej služby, aby „aktívnejšie odhaľovali špiónov a zradcov“, a domáhal sa zvýšenia kvality práce zvláštnych služieb pri potieraní činnosti zahraničných rozviedok a organizátorov sabotáží a teroristických útokov, pripomenul portál.

V septembri 2022 bol ruský novinár Ivan Safronov odsúdený na 22 rokov väzenia za údajnú spoluprácu s českou rozviedkou, verdikt následne potvrdil odvolací súd aj ruský najvyšší súd. Safronov od začiatku akúkoľvek vinu odmietal a nepristúpil ani na dohodu s vyšetrovateľmi, aby dosiahol miernejší trest. Zdôrazňuje, že sa venoval len žurnalistike a nemal prístup k štátnym tajomstvám. Obvinenie pripisuje snahe ruskej tajnej služby o výrobu špiónov, keď tie skutočné je ťažké dopadnúť.

Niektoré nezávislé ruské médiá už skôr uviedli, že Safronov bol potrestaný za svoje reportáže o vojenských zákazkách, ktoré popudili ministerstvo obrany. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský ČTK a Českej televízii po odsúdení žurnalistu povedal, že tvrdenie o Safronovej spolupráci s českou rozviedkou je asi rovnako dôveryhodné ako tvrdenie, že Rusko oslobodzuje Ukrajinu. „Sú to nezmysly,“ vyhlásil. Vysoký trest pre Safronova – vyšší ako ruské súdy obvykle udeľujú za vraždy – je považovaný za úder proti ruským médiám v súvislosti so zosilneným tlakom Kremľa proti slobode slova od invázie na Ukrajinu, napísala predtým agentúra Reuters.

