Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov

Hlasovanie jasne vyhralo Babišovo hnutie ANO (34,51 percenta), ktoré bude mať v 200-člennej dolnej komore parlamentu 80 poslancov. Ak bude spolupracovať s populistickými Motoristami a krajne pravicovou Slobodou a priamou demokraciou (SPD – 7,78 percenta a 15 mandátov), takáto trojka by mala v snemovni pomerne pohodlnú väčšinu 108 hlasov.
O tom, že Česko už smeruje k tomuto politickému spojenectvu, včera hovoril aj český prezident Petr Pavel. Hlava štátu v nedeľu a v pondelok absolvovala rozhovory s lídrami strán a koalícií, ktoré sa dostali do snemovne. Okrem spomenutých subjektov v nej budú Spolu (23,36 percenta a 52 poslancov), Starostovia a nezávislí (STAN – 11,23 a 22) a Piráti (8,97 a 18).
„Je tu záujem na koaličnej vláde troch strán – ANO, SPD a Motoristov. Záleží na tom, kedy sa nájde bližšia zhoda,“ informoval prezident Pavel, ktorý zatiaľ nikoho nepoveril zostavením vlády. Tento mandát určite dostane Babiš. Pred populistickým miliardárom a majiteľom holdingu Agrofert však stojí aj úloha, ako vyriešiť konflikt záujmov, ak sa chce stať premiérom. Pavel potvrdil, že Babiš mu už predložil scenáre, ako bude postupovať.
ANO má teoreticky k dispozícii aj ďalšie alternatívy. Babiš by mal v snemovni väčšinu napríklad aj v koalícii so STAN-om. Takéto spojenie je však extrémne nepravdepodobné, hoci na českých sociálnych sieťach sa objavujú výzvy, aby strany súčasnej stredopravicovej koalície ponúkli spoluprácu ANO a vyšachovali tým Motoristov a SPD.
Kde stoja Motoristi
Nič však nenaznačuje, že by Babiš o niečo také mohol mať záujem. Situácia by sa mohla zmeniť iba v prípade, že by SPD a Motoristi za podporu ANO požadovali priveľa. Prípadne, keby si Babiš vyhodnotil, že sa na nich pri vládnutí nedá spoľahnúť.Čítajte viac Je Babiš po výhre vo voľbách na vrchole? Vláda ANO s Motoristami bude zrážka dvoch vízií, vysvetľuje politológ
Motoristi sú totiž svojím spôsobom unikátna strana. Na vládnej úrovni je v krajinách Európskej únie takmer nemožné nájsť politický subjekt, ktorý by tak jednoznačne popieral vplyv ľudských aktivít na klimatické zmeny a šíril o nich nepravdy a dezinformácie. Líder Motoristov Petr Macinka v roku 2024 zvíťazil v ankete Zelená perla, ktorej účastníci posudzovali najviac antiekologický výrok.
„Odideologizovať ministerstvo životného prostredia by pre nás určite bolo zaujímavým projektom. Keby ho získali Motoristi, asi by chvíľu tiekla zelená krv, ale potom by sa skončila doba všemožných blokád a obštrukcií, nielen pri stavbách ciest a diaľnic,“ vyhlásil Macinka pre portál iDNES.cz, a bola z toho výhra v ankete, v ktorej získal aj druhé miesto a tretí bol Babiš.
„Z môjho pohľadu sú Motoristi takpovediac zlým dvojčaťom ODS. Svojím spôsobom sa od občianskych demokratov odštiepili. Podobne ako svojho času Trikolóra, ktorá chcela predstaviť pravicovejšiu politiku, ale postupne sa posunula k SPD. Motoristom sa toto tak úplne nestalo. Je to ďalšia strana, ktorá je spojená s podporou Václava Klausa staršieho. Hovorí o ekonomickom liberalizme a malom štáte a zároveň dáva väčší dôraz na konzervatívne a sociálno-kultúrne hodnoty. Veľkými témami sú pre ňu boj proti Zelenej dohode a migrácii. Preto Motoristov ľudia niekedy vnímajú ako súčasť krajne pravicového prúdu, podobne ako SPD. Ale kritiku klimatických politík a migrácie počúvame aj od iných strán. A v iných oblastiach by sme už podobnosti Motoristov s okamurovcami hľadali ťažšie,“ povedal pre Pravdu politológ z Karlovej univerzity Jan Charvát, ktorý sa zaoberá politickým extrémizmom.
Podľa experta strana najmä vo finále predvolebnej kampane ukázala aj istý pragmatizmus – napríklad v tom, že Motoristi trochu odsunuli do úzadia svojho čestného prezidenta a europoslanca Filipa Turka.
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
„V kampani sa v istom momente prepadli pod päť percent. Ale Motoristi sa dokázali reštartovať. V kampani menej používali Turka a ani toľko nehovorili o Zelenej dohode. S ich europoslancom sa totiž spájalo niekoľko problémov. Hoci sa Turkovým hajlovaním z minulosti už ľudia príliš nezaoberali, nepomohli mu zábery rýchlej jazdy, ktorými sa pochválil. Ani to by nebol taký problém, keby s tým nebolo spojené klamstvo, že to bolo v Nemecku, ale pritom sa veľmi ľahko dalo dokázať, že sa to stalo v Česku. K tomu sa pridala kauza, že svoju bývalú partnerku nejakým spôsobom šikanoval. Na základe toho šiel Turek do úzadia a Motoristi začali zdôrazňovať, že nechcú vystúpiť z Európskej únie, iba ju chcú reformovať, a v podstate sa vymedzili voči extrémistickým stranám. Ich volebný výsledok potom asi potvrdil niečo, čo po hlasovaní teraz rezonuje v debatách – že český volič má rád populizmus, ale skutočný extrém sa mu nepáči,“ vysvetlil Charvát.
Jednofarebná vláda?
Líder ANO Babiš pred voľbami aj po nich hovoril, že má záujem o jednofarebnú vládu. Podľa informácií portálu Seznam Správy však Motoristi aj SPD majú záujem o priamy podiel na moci.
„Akákoľvek tichá podpora je z našej strany úplne vylúčená. Chceme byť súčasťou budúcej vlády,“ povedal pražský líder Motoristov Boris Šťastný. Jeho strana má záujem o kreslo ministra životného prostredia a o rezort diplomacie. Prvú funkciu by mohol obsadiť Macinka, druhú vraj Turek alebo bývalý europoslanec ODS Jan Zahradil. SPD by chcelo vnútro, školstvo alebo obranu. Na rezorty by strana mohla dodať odborníkov.
Rolu pri skladaní vlády sa však chystá zohrať aj prezident Pavel. Ten už pred voľbami odkázal, že nevymenuje ministrov, ktorí by spochybňovali ukotvenie Česka v EÚ a NATO. Babiš si teda bude musieť dať na vládne nominácie pozor, najmä v prípade, že mu ich dodajú koaliční partneri.
„Šéf ANO nechce vládnuť s SPD. Či už preto, že mu je to nepríjemné, ale najmä preto, že vie, že sa na okamurovcov nemôže spoľahnúť. Je to strana protestu a je pre ňu jednoduchšie byť v opozícii. Okrem toho Tomio Okamura neovláda všetkých svojich poslancov, takže som zvedavý, akým spôsobom bude celá tá skupina fungovať ako klub v snemovni. Smeruje to k tomu, že väčší význam bude mať pre Babiša spolupráca s Motoristami. Ale pri nich zase predseda ANO predpokladá, že má pred sebou naozaj neskúsenú stranu,“ skonštatoval Charvát.