Babiš: Budem silný premiér, Okamuru si ako šéfa snemovne viem predstaviť

„Je známa vec, že sa SPD usiluje o tento post… Musíme sa dohodnúť komplexne… Viem si to predstaviť, ale to je to najjednoduchšie. Dôležité je, ako bude vyzerať vláda,“ odpovedal Babiš na otázku, či si dokáže predstaviť Okamuru na čele dolnej komory parlamentu. Bližšie informácie o tom, kto by mal dostať aké ministerstvo, nechcel uviesť. Nakoniec priznal, že podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček bude dozerať na ekonomické rezorty a ANO má okrem toho záujem aj o zdravotníctvo a rezort sociálnych vecí.
Podotkol, že o vláde rokuje sám a zdôraznil, že nie je nikoho bábkou, akou bol podľa jeho slov končiaci premiér Petr Fiala. Podľa Babiša za neho o vláde rokoval exminister spravodlivosti Pavel Blažek. „Ja nie som bábka nikoho. Rokujem sám, lebo mám mandát. Ak budem premiér, budem silný premiér a nenechám sa vydierať nikým iným,“ povedal s tým, že Petra Fialu vraj vydierali Piráti.Čítajte viac Je Babiš po výhre vo voľbách na vrchole? Vláda ANO s Motoristami bude zrážka dvoch vízií, vysvetľuje politológ
Na otázku, či už neplatí jeho výrok z roku 2017, že SPD je extrémistická strana, odpovedal, že tak, ako hovorieval český exprezident Miloš Zeman, len blbec nemení názory.
Dodal, že v pondelok hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, písal si s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou či francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Moja reputácia v zahraničí je veľmi dobrá na rozdiel od toho, čo sa niektorí snažia hovoriť ľuďom. Ja som garantom našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. To sme avizovali dopredu, že ak ja budem premiér, hnutie ANO za to ručí a zodpovedá,“ povedal Babiš.Čítajte viac KVÍZ: Ako dobre poznáte víťaza českých volieb Andreja Babiša?
Rétorika súčasnej koalície o tom, že by sa Česko pod jeho vládou malo posunúť na východ, je podľa jeho slov smiešna. V blízkej dobe by mal telefonovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Zelenskyj cez pána veľvyslanca avizoval, že mi zavolá. Mal mi volať včera, ale potom veľvyslanec povedal, že rieši nejaké drony. Tak predpokladám, že sa ozve,“ dodal Babiš