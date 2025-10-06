Mladú Češku cestou do práce na ulici prekvapil nečakaný nález

Balík obsahoval celkovo 17-tisíc korún. Namiesto toho, aby sa zachovala nepoctivo a peniaze si nechala, mladá žena odovzdala bankovky mestskej polícii, vďaka čomu sa stratené peniaze dostali späť k majiteľovi. Uviedla to Facebooku mestská polícia, informuje web TN.cz.
„Netušila, že už o pár hodín zistí, ako veľmi tým niekomu pomohla. Na policajnej stanici sa o dve a pol hodiny neskôr objavil 45-ročný muž so znepokojeným pohľadom. Povedal, že pre stratené peniaze kontaktoval Políciu Českej republiky, kde ho odkázali na mestských policajtov s tým, že jeho hotovosť je u nich v bezpečí,“ uviedla mestská polícia. Keďže sa zhodovala suma aj miesto, kde peniaze stratil, mestská polícia mu ich na stanici vrátila.
Majiteľ peňazí následne spolu s policajtmi išiel do obchodu, kde pracuje mladá žena, aby sa jej poďakoval za jej skutok.