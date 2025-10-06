Pravda Správy Svet Muž počas súdneho pojednávania zastrelil sudcu, zranil aj dvoch ľudí

Muž v pondelok počas pojednávania v albánskej Tirane spustil paľbu priamo v súdnej sieni, zabil sudcu a ďalších dvoch ľudí zranil, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Sudca odvolacieho súdu Astrit Kalaja viedol pojednávanie v prípade proti obžalovanému, keď muž vytiahol zbraň a začal strieľať. Polícia útočníka zatkla.

„Sudca bol urýchlene prevezený do nemocnice, ale po ceste podľahol zraneniam,“ uviedla polícia vo vyhlásení. Muž postrelil aj navrhovateľov v prípade, otca so synom, ktorých tiež previezli do nemocnice. Ich stav je stabilizovaný.

Podľa správ miestnych médií išlo o majetkové spory a strelec na sudcu vystrelil, pretože očakával verdikt vo svoj neprospech.

