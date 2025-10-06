Pravda Správy Svet Húsíovia zadržali ďalších pracovníkov agentúr OSN

Húsíovia zadržali ďalších pracovníkov agentúr OSN

Jemenskí povstalci húsíovia od nedeľného rána zadržiavajú v meste Saná ďalších najmenej desať zamestnancov agentúr Organizácie Spojených národov (OSN), oznámil v pondelok zdroj oboznámený so zadržaniami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

06.10.2025 22:55
Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny
Všetci zadržaní pochádzajú z Jemenu a pracujú pre Svetový potravinový program (WFP), Rozvojový program OSN (UNDP), Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) a Oddelenie OSN pre bezpečnosť a ochranu (UNDSS).

Zdroj tvrdí, že sily húsíov obkľúčili niektoré obytné oblasti v meste Saná kontrolovanom povstalcami, vykonali razie v domoch pracovníkov a zadržali ich.

Povstalci v auguste vykonali podobné razie v priestoroch agentúr OSN v mestách Saná a Hudajdá a zadržali 11 pracovníkov. Motívy tohto incidentu sú naďalej nejasné, informuje DPA.

Iránom podporovaní húsíovia kontrolujú mesto Saná a rozsiahle časti severného Jemenu už zhruba desať rokov. Odvtedy zadržali niekoľko pracovníkov OSN a ďalších humanitárnych organizácií a nektorí z nich sú zadržiavaní už vyše troch rokov.

Húsíovia obviňujú niektorých pracovníkov OSN zo špionáže pre Spojené štáty. Jemenskí povstalci od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy útočia na lode v Červenom mori s napojením na Izrael, ako aj na samotný židovský štát. Tvrdia, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze. Izrael a jeho spojenec Spojené štáty opakovane útočili na ciele v Jemene a zamerali sa na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajdá.

