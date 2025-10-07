Putin má narodeniny, 73 rokov. Kim mu už blahoželal, písal o blízkom priateľstve

Severokórejský líder Kim Čong-un zablahoželal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho 73. narodeninám a vyjadril presvedčenie, že spojenectvo medzi oboma krajinami sa bude aj naďalej rozvíjať. Informujú o tom správy agentúr TASS a Jonhap.
„Nepochybujem, že spojenecké vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré zažívajú veľký rozkvet, budú aj v budúcnosti nepretržite pokračovať vďaka vrelým priateľským vzťahom a úzkym kamarátstvom medzi nami,“ napísal Kim v liste. Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA doplnil, že silné väzby medzi Pchjongjangom a Moskvou prispejú k ďalšiemu rozvoju komplexných bilaterálnych vzťahov a k „vytvoreniu spravodlivého a multipolárneho svetového poriadku“.
Kim zároveň vyhlásil, že Severná Kórea bude plne podporovať „spravodlivý boj“ Ruska za obranu jeho národnej suverenity — podľa agentúry Jonhap tým narážal na ruskú inváziu na Ukrajinu. Juhokórejská spravodajská služba tvrdí, že Pchjongjang od októbra minulého roka poskytol Moskve približne 15 .000 vojakov a zbrane.
Vodca KĽDR tiež potvrdil záväzok dodržiavať dohodu o strategickom partnerstve z roku 2024, ktorá obsahuje aj doložku o vzájomnej pomoci v prípade vojenského napadnutia. „Pchjongjang a Moskva budú vždy stáť bok po boku a naše priateľstvo bude nesmrteľné,“ uzavrel líder KĽDR.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že Putin pri príležitosti svojich narodenín prijme množstvo telefonátov zo zahraničia. Má tiež pracovný program. Medzi Putinove plánované podujatia otvorené pre médiá patrí brífing so stálymi členmi Bezpečnostnej rady Ruska.
"Nejde ani tak o to, aby stáli členovia Bezpečnostnej rady prezidentovi zablahoželali, ale skôr to súvisí s pracovným programom,“ uviedol podľa agentúry TASS hovorca Kremľa.
Podľa Peskova má prezident na tento deň aj osobné plány: „Narodeniny sú narodeniny“.