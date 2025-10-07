Pravda Správy Svet ONLINE: Trump chce vedieť, čo by Zelenskyj urobil s Tomahawkami: Nejaké rozhodnutie som už urobil

ONLINE: Trump chce vedieť, čo by Zelenskyj urobil s Tomahawkami: Nejaké rozhodnutie som už urobil

Americký prezident Donald Trump uviedol, že pred dodávkami rakiet Tomahawk Kyjevu by musel Ukrajine položiť viacero otázok. Podľa ruského prezidenta Vladimira Putina by dodávka týchto rakiet zničila vzťahy medzi Ruskom a USA.

07.10.2025 06:00 , aktualizované: 06:11
Donald Trump Foto: ,
Donald Trump
debata (1)

6:10 Očakáva sa, že vojenská a finančná podpora Ukrajiny si v nasledujúcich dvoch rokoch vyžiada trojcifernú sumu v miliardách, uviedla rakúska verejnoprávna stanica ORF. Ako v Bruseli uviedol predstaviteľ EÚ, Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje potrebu rozpočtovej podpory pre fungovanie štátu v rokoch 2026 a 2027 na 60 miliárd amerických dolárov (51 miliárd eur). Okrem toho by bolo pravdepodobne potrebných najmenej 80 miliárd eur na zbrane a muníciu na obranu proti Rusku.

Toto už zohľadňuje skutočnosť, že vojna v súčasnej podobe nemusí trvať celé dva roky. Ale aj v prípade prímeria bude na podporu ukrajinských ozbrojených síl stále potrebných približne 25 miliónov amerických dolárov (21 miliárd eur) ročne, dodáva ORF.

6:00 Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by chcel vedieť, čo Ukrajina plánuje urobiť s raketami Tomahawk vyrobenými v USA, skôr ako odsúhlasí ich dodávku Kyjevu, pretože nechce eskalovať ruskú vojnu proti Ukrajine. Uviedla to agentúra Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij požiadal USA o predaj rakiet s plochou dráhou letu Tomahawk európskym krajinám, ktoré by ich potom poslali na Ukrajinu. Rakety Tomahawk majú dolet 2 500 km, čo by Moskvu zaradilo na dostel ukrajinského arzenálu, ak by ich Kyjev dostal.

Ruský prezident Vladimir Putin vo videoklipe zverejnenom v nedeľu povedal, že ak by Washington dodal Ukrajine rakety Tomahawk na diaľkové útoky hlboko v Rusku, viedlo by to k zničeniu vzťahov Moskvy s Washingtonom.

Tomahawk Čítajte viac Putin: Ak Washington dodá Ukrajine tomahawky, zničí to vzťahy USA a Ruska

Novinári v Bielom dome sa ho pýtali, či sa rozhodol v prípade dodávok Tomahawkov na Ukrajinu, Trump to nevylúčil a povedal, že v tejto veci „nejaké rozhodnutie urobil“.„Myslím si, že chcem zistiť, čo s nimi urobia,“ povedal. „Kam ich pošlú? Asi by som musel položiť túto otázku. Položil by som viaceré otázky. Nechcem tú vojnu eskalovať,“ dodal.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"