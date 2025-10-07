ONLINE: Trump chce vedieť, čo by Zelenskyj urobil s Tomahawkami: Nejaké rozhodnutie som už urobil

6:10 Očakáva sa, že vojenská a finančná podpora Ukrajiny si v nasledujúcich dvoch rokoch vyžiada trojcifernú sumu v miliardách, uviedla rakúska verejnoprávna stanica ORF. Ako v Bruseli uviedol predstaviteľ EÚ, Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje potrebu rozpočtovej podpory pre fungovanie štátu v rokoch 2026 a 2027 na 60 miliárd amerických dolárov (51 miliárd eur). Okrem toho by bolo pravdepodobne potrebných najmenej 80 miliárd eur na zbrane a muníciu na obranu proti Rusku.
Toto už zohľadňuje skutočnosť, že vojna v súčasnej podobe nemusí trvať celé dva roky. Ale aj v prípade prímeria bude na podporu ukrajinských ozbrojených síl stále potrebných približne 25 miliónov amerických dolárov (21 miliárd eur) ročne, dodáva ORF.
6:00 Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by chcel vedieť, čo Ukrajina plánuje urobiť s raketami Tomahawk vyrobenými v USA, skôr ako odsúhlasí ich dodávku Kyjevu, pretože nechce eskalovať ruskú vojnu proti Ukrajine. Uviedla to agentúra Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij požiadal USA o predaj rakiet s plochou dráhou letu Tomahawk európskym krajinám, ktoré by ich potom poslali na Ukrajinu. Rakety Tomahawk majú dolet 2 500 km, čo by Moskvu zaradilo na dostel ukrajinského arzenálu, ak by ich Kyjev dostal.
Ruský prezident Vladimir Putin vo videoklipe zverejnenom v nedeľu povedal, že ak by Washington dodal Ukrajine rakety Tomahawk na diaľkové útoky hlboko v Rusku, viedlo by to k zničeniu vzťahov Moskvy s Washingtonom.Čítajte viac Putin: Ak Washington dodá Ukrajine tomahawky, zničí to vzťahy USA a Ruska
Novinári v Bielom dome sa ho pýtali, či sa rozhodol v prípade dodávok Tomahawkov na Ukrajinu, Trump to nevylúčil a povedal, že v tejto veci „nejaké rozhodnutie urobil“.„Myslím si, že chcem zistiť, čo s nimi urobia,“ povedal. „Kam ich pošlú? Asi by som musel položiť túto otázku. Položil by som viaceré otázky. Nechcem tú vojnu eskalovať,“ dodal.