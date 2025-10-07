Ženy, ktoré boli v Rakúsku zamenené v pôrodnici, po 35 rokoch spoznali svojich rodičov

Dievčatá sa narodili koncom októbra 1990 a obe mali rovnakú hmotnosť. Prišli na svet predčasne, a tak nezostali so svojimi matkami, ale boli v nemocnici v inkubátore. Stravu dostávali najskôr sondou, neskôr z fľaše.
To, že nevyrastá s biologickými rodičmi, zistila jedna zo žien už pred rokmi, keď darovala krv. Ukázalo sa, že nemá zhodnú krvnú skupinu ani s jedným z rodičov. Biologických rodičov ani dieťa, s ktorým bola zamenená, sa ale nájsť nepodarilo napriek podrobnému pátraniu v nemocnici v Grazi aj keď sa so svojím neobvyklým problémom obrátila na verejnosť. Rodina v roku 2018 dostala počas súdneho procesu za zámenu odškodné vo výške 20 000 eur na osobu. Očakáva sa, že podobné by to mohlo byť aj v prípade druhej rodiny.
Druhá žena zistila počas tehotenstva, že má inú krvnú skupinu, ako sa domnievala. Zároveň sa dozvedela o nevyjasnenom prípade zámeny detí. Najskôr nadviazala kontakt s druhou poškodenou a všetko potvrdili testy DNA. Ukázalo sa, že celé roky žili neďaleko seba v susedných obciach vo východnom Štajersku.
Zástupcovia fakultnej nemocnice v Grazi, kde sa prípad stal, uviedli, že cítia úľavu nad tým, že sa vec vysvetlila. „Hlboko ľutujeme to, že sa vtedy táto chyba stala,“ povedal prevádzkový riaditeľ nemocnice Gebhard Falzberger. Rodinám oboch žien sa ospravedlnil.
V Česku boli dve dievčatá zamenené v decembri 2006 v pôrodnici v Třebíči. Pravda ale vyšla najavo v nasledujúcom roku a takmer presne rok po narodení sa dievčatá dostali k svojim biologickým rodičom.