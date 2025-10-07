Trump pohrozil, že kvôli blokovaniu nasadenia Národnej gardy môže využiť zákon o povstaní

Podľa CNN sa tak objavuje možnosť, že použitím tohto zákona obíde rozsudky, s ktorými nesúhlasí.
Trump sa takto vyjadril v situácii, keď súd zablokoval vyslanie Národnej gardy do Portlandu v Oregone a keď na súde skončil aj Trumpov plán rozmiestniť členov rezervných zložiek amerických ozbrojených síl v Chicagu.
„Ak by boli zabíjaní ľudia a súdy nás zdržiavali, alebo nás zdržiavali starostovia či guvernéri, určite by som to urobil,“ povedal o možnosti použitia zákona o povstaní Trump. Tento právny predpis umožňuje prezidentovi povolať vojská na potlačenie občianskych nepokojov alebo vzbury. Naposledy bola armáda nasadená na priamu policajnú akciu na základe tohto zákona v roku 1992.
V pondelok Trumpovo rozhodnutie poslať niekoľko stoviek členov Národnej gardy do Chicaga napadli zástupcov tohto mesta aj predstavitelia štátu Illinois. CNN uvádza, že federálna sudkyňa dala Trumpovej administratíve dva dni na to, aby sa vyjadrila k žalobe štátu Illinois, nasadenie príslušníkov Národnej gardy však priamo nezablokovala.
Trump tvrdí, že rozmiestnenie Národnej gardy v demokratmi vedenom Chicagu je nevyhnutné pre boj proti násiliu aj na zabezpečenie toho, aby zástupcovia federálnych úradov mohli v meste vynucovať dodržiavanie imigračných zákonov.
Príslušníci Národnej gardy boli v posledných mesiacoch už poslaní do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, zakaždým napriek odporu miestnych, demokratmi vedených úradov, ktoré považujú takéto opatrenie za úplne neoprávnené.