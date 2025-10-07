Pravda Správy Svet Vydavateľ slávnych sovietskych novín Pravda zahynul. Vypadol z okna na siedmom poschodí

Ruská polícia vyšetruje smrť najnovšej prominentnej osobnosti, ktorá spadla z okna. Ako referuje web Daily Mail, šéf vydavateľstva Pravda, 87-ročný Viačeslav Leontiev, sa zrútil z výšky 21 metrov z domu kde býval v západnej časti Moskvy.

07.10.2025 09:44
debata (26)
Kedysi mal na starosti slávne sovietske noviny Pravda – hlavný orgán vládnucej Komunistickej strany – a v tejto funkcii zotrval aj dlho po rozpade ZSSR v roku 1991. Leontieva považovali za osobu, ktorá bola oboznámená s tajným majetkom strany. Vydavateľ zomrel v sobotu večer a polícia vyšetruje, či išlo o nehodu, samovraždu alebo nekalú hru.

Exilový novinár Andrej Malgin o „zvláštnej smrti“ napísal: „Pády okien pokračujú…“ Leontiev vypadol z okna. Našli ho neďaleko jeho bytu na ulici Molodogvardejskaja, kde býval. Malgin, ktorý ho poznal, naznačil, že mohol byť tajne bohatý: „Pôsobil dojmom akéhosi utajeného milionára….“

"Vedel veľa o „peniazoch strany“ – vydavateľstvo Pravda bolo najziskovejším podnikom v obchodnom impériu Ústredného výboru KSSS (Komunistickej strany Sovietskeho zväzu).“ Nepotvrdené správy uvádzali, že Leontiev mal zdravotné problémy.

Bol svedkom vzostupu ruského vodcu Vladimíra Putina ku moci. Vtedy Vladimir Milov pôsobil ako viceminister energetiky, po rokoch sa stal opozičným politikom a časom bol donútený z vlasti odisť. V rozhovore pre denník Pravda vysvetli, prečo prikláňanie k Rusku neprenesie Slovákom žiadne výhody.

Rusko zažilo počas vojny na Ukrajine a bezprostredne pred ňou sériu úmrtí vedúcich manažérov veľkých spoločností.

Minulý mesiac bolo telo bývalého šéfa dopravy v Petrohrade Alexandra Fedotova nájdené pred päťhviezdičkovým hotelom Skypoint Luxe, bývalým hotelom Sheraton, na moskovskom medzinárodnom letisku Šeremetievo. Podľa správ bol na služobnej ceste v izbe na „vyššom poschodí“ hotela.

Predtým sa v Rusku udialo ďalších približne 10 až 15 oficiálne známych podobných prípadov.

