Kedysi mal na starosti slávne sovietske noviny Pravda – hlavný orgán vládnucej Komunistickej strany – a v tejto funkcii zotrval aj dlho po rozpade ZSSR v roku 1991. Leontieva považovali za osobu, ktorá bola oboznámená s tajným majetkom strany. Vydavateľ zomrel v sobotu večer a polícia vyšetruje, či išlo o nehodu, samovraždu alebo nekalú hru.
Exilový novinár Andrej Malgin o „zvláštnej smrti" napísal: „Pády okien pokračujú…" Leontiev vypadol z okna. Našli ho neďaleko jeho bytu na ulici Molodogvardejskaja, kde býval. Malgin, ktorý ho poznal, naznačil, že mohol byť tajne bohatý: „Pôsobil dojmom akéhosi utajeného milionára…."
"Vedel veľa o „peniazoch strany“ – vydavateľstvo Pravda bolo najziskovejším podnikom v obchodnom impériu Ústredného výboru KSSS (Komunistickej strany Sovietskeho zväzu).“ Nepotvrdené správy uvádzali, že Leontiev mal zdravotné problémy.
Rusko zažilo počas vojny na Ukrajine a bezprostredne pred ňou sériu úmrtí vedúcich manažérov veľkých spoločností.
Minulý mesiac bolo telo bývalého šéfa dopravy v Petrohrade Alexandra Fedotova nájdené pred päťhviezdičkovým hotelom Skypoint Luxe, bývalým hotelom Sheraton, na moskovskom medzinárodnom letisku Šeremetievo. Podľa správ bol na služobnej ceste v izbe na „vyššom poschodí“ hotela.
Predtým sa v Rusku udialo ďalších približne 10 až 15 oficiálne známych podobných prípadov.