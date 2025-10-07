Pravda Správy Svet VIDEO: Poníženie ruskej PVO. Ukrajinský dron si sadol na Buk, viezol sa 15 km a nafotil vojakov - potom vybuchol

VIDEO: Poníženie ruskej PVO. Ukrajinský dron si sadol na Buk, viezol sa 15 km a nafotil vojakov - potom vybuchol

Ukrajinská dronová jednotka Lasar’s Group predviedla mimoriadne neobvyklú taktiku, ktorou sa jej podarilo zničiť ruský systém protivzdušnej obrany Buk-M1.

07.10.2025 11:20
debata (30)
Ukrajinský dron pristál na ruskom systéme Buk-M1. Po natočení personálu aktivoval detonáciu
Video

Operátori z 27. pečerskej brigády ukrajinskej Národnej gardy jednu svoju smrtiacu kvadrokoptéru posadili na prichádzajúci ruský systém protivzdušné obrany Buk-M1 a následne ju odpálili, uvádza telegramový kanál In Factum, pričom citoval vyhlásenie príslušníkov dronovej jednotky.

Celú akciu zachytila kamera na drone. Čiernobiela nahrávka, na ktorej je vidieť, že ruskí vojaci si bezpilotné lietadlo, ktoré bolo ukryté medzi raketami, natáčali na mobilné telefóny. Jeden z vojakov do neho dokonca strká konárom. Neskôr sa celá skupina rozpŕchne do poľa.

Tri systémy Buk zničené v jeden deň. Ukrajinci zasiahli ruskú protivzdušnú obranu v Kurskej oblasti
Video
Ukrajinskí vojaci v priebehu dvanástich hodín objavili a zasiahli tri ruské systémy protivzdušnej obrany Buk v ruskej Kurskej oblasti. Uviedlo to velenie bezpilotných systémov ozbrojených síl Ukrajiny. Vojaci 413. ukrajinského bezpilotného práporu podnikli presné údery dronmi FPV na odpaľovacie vozidlo Buk-M2 maskované v zalesnenej oblasti. Útok spôsobil detonáciu rakiet a úplné zničenie systému Buk-M2. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Lasar’s Group k operácii uviedla, že ide o pozoruhodný spôsob, ako predĺžiť dosah svojich dronov. Ich postup bol nasledujúci: „Náš dron sa povozil na streche ruského komplexu PVO. Nejaký čas vyčkával, natočil nepriateľský personál a potom aktivoval detonáciu,“ vysvetlili ukrajinskí bojovníci.

Protivzdušná obrana? Ruský Buk neodolal ukrajinskému dronu
Video
Ukrajinský dron zničil ruský systém protivzdušnej obrany Buk-M1. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany
ukrajinskí vojaci, Čítajte viac Putinova nočná mora sa stala realitou. Z Kyjeva vyrástol svetový líder v jednej veci. NATO sa ide učiť od Ukrajincov
Facebook X.com 30 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Ukrajina #ruská armáda #vojna na Ukrajine #systém Buk #vojenské drony
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"