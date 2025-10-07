VIDEO: Poníženie ruskej PVO. Ukrajinský dron si sadol na Buk, viezol sa 15 km a nafotil vojakov - potom vybuchol

Operátori z 27. pečerskej brigády ukrajinskej Národnej gardy jednu svoju smrtiacu kvadrokoptéru posadili na prichádzajúci ruský systém protivzdušné obrany Buk-M1 a následne ju odpálili, uvádza telegramový kanál In Factum, pričom citoval vyhlásenie príslušníkov dronovej jednotky.
Celú akciu zachytila kamera na drone. Čiernobiela nahrávka, na ktorej je vidieť, že ruskí vojaci si bezpilotné lietadlo, ktoré bolo ukryté medzi raketami, natáčali na mobilné telefóny. Jeden z vojakov do neho dokonca strká konárom. Neskôr sa celá skupina rozpŕchne do poľa.
Lasar’s Group k operácii uviedla, že ide o pozoruhodný spôsob, ako predĺžiť dosah svojich dronov. Ich postup bol nasledujúci: „Náš dron sa povozil na streche ruského komplexu PVO. Nejaký čas vyčkával, natočil nepriateľský personál a potom aktivoval detonáciu,“ vysvetlili ukrajinskí bojovníci.Čítajte viac Putinova nočná mora sa stala realitou. Z Kyjeva vyrástol svetový líder v jednej veci. NATO sa ide učiť od Ukrajincov