Nobelovu cenu za fyziku získali vedci z USA za objav v elektrickom obvode

Správu aktualizujeme.
Vlani akadémia Nobelovu cenu za fyziku udelila Američanovi Johnovi Hopfieldovi a britsko-kanadskému vedcovi Geoffreymu Hintonovi za objavy a vynálezy, ktoré prispeli k rozvoju umelej inteligencie (AI), konkrétne v oblasti strojového učenia s využitím umelej neuronovej siete.
V pondelok švédsky Karolínsky inštitút oznámil, že tohtoročnú Nobelovu cenu za fyziológiu a lekárstvo získali Američania Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objavy v oblasti imunológie týkajúce sa periférnej tolerancie.
Týždeň vyhlasovania Nobelových cien bude v stredu pokračovať oznámením laureáta alebo laureátov ceny za chémiu. Vo štvrtok Švédska akadémia vyhlási Nobelovu cenu za literatúru a v piatok nórsky Nobelov výbor oznámi meno či názov laureáta ceny za mier, o ktorú prejavil silný záujem americký prezident Donald Trump. Vyhlasovanie sa skončí budúci pondelok oznámením Nobelovej ceny za ekonómiu.
Nobelove ceny, ku ktorým sa spája aj finančná odmena 11 miliónov švédskych korún, budú tohtoročným laureátom oficiálne odovzdané 10. decembra, na výročie úmrtia švédskeho vedca a zakladateľa ocenenia Alfreda Nobela.