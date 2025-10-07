Izrael si pripomína druhé výročie bezprecedentného útoku Hamasu

Bezprecedentný útok militantov z Hamasu a iných palestínskych skupín na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, a to väčšinou civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj 251 izraelských a zahraničných rukojemníkov. V zajatí ich zostáva 47, z toho 25 je podľa izraelskej armády po smrti.
Trauma z útoku spred dvoch rokov – najhoršieho v histórii Izraela – je v krajine stále veľmi živá, napísal denník The Guardian. Desiatky príbuzných a priateľov tých, ktorí zahynuli pri útoku na hudobný festival Nova, zapálili sviečky a držali minútu ticha na jeho mieste v Negevskej púšti, kde militanti zabili vyše 370 ľudí a desiatky ďalších odvliekli ako rukojemníkov.
Pietne spomienky sa budú konať aj na Námestí rukojemníkov v izraelskej metropole Tel Aviv, kde každý týždeň prebiehajú demonštrácie za prepustenie ľudí zajatých Hamasom, a v kibuci Nir Oz pri hraniciach s Pásmom Gazy – v komunite, ktorá pri útoku militantov utrpela najväčšiu ujmu.
Oficiálna spomienková udalosť sa uskutoční až 16. októbra na izraelskom národnom cintoríne na Herzlovom vrchu po židovskom sviatku Simchat Tóra.Čítajte viac Zadržaný slovenský aktivista je už doma. S ďalšími deportovanými ho z Izraela priviezol armádny špeciál
Izraelská armáda v odvete za útok palestínskych skupín spustila proti Hamasu v Pásme Gazy vojenské ťaženie zo vzduchu, zeme a mora, ktoré pokračuje nezmenšenou silou a ktoré túto pobrežnú enklávu zdevastovalo a vyhnalo z domovov približne dva milióny jej obyvateľov. Stovky tisíc z nich teraz žijú v preplnených táboroch a na otvorených priestranstvách s obmedzeným prístupom k potravinám, vode a hygienickým zariadeniam. Ďalšie tisíce ľudí sú podľa agentúry AP naďalej nezvestné.Čítajte viac Palestínsky štát uznáva čoraz viac krajín. Izrael robí všetko, aby zabránil jeho vzniku
Izraelské bombardovanie a pozemné operácie si podľa údajov gazských úradov, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, vyžiadali dosiaľ najmenej 67.160 mŕtvych. Tieto údaje nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi, avšak naznačujú, že viac než polovicu z obetí tvoria ženy a deti, uviedla AFP.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva nedávno dospeli k záveru, že Izrael pácha v Gaze od októbra 2023 genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmieta, avšak po dvoch rokoch vojny vyjadruje nespokojnosť s postupom vlády pri jej vedení 72 percent Izraelčanov, ako ukázal nedávny prieskum think-tanku INSS.
Miesto výročia útoku Hamasu sa pozornosť teraz podľa denníka The Guardian sústreďuje skôr na nádej, že vojna v Pásme Gazy sa konečne blíži ku koncu. Vyjednávači z Hamasu a Izraela sa v pondelok zišli v Egypte, kde začali nepriame rokovania s cieľom vyriešiť podrobnosti týkajúce sa prepustenia všetkých rukojemníkov a takmer 2000 palestínskych väzňov.
Prvé kolo nepriamych rokovaní o Trumpovom 20-bodovom pláne sa v pondelok skončilo v pozitívnej atmosfére, uviedli predtým agentúry. Rozhovory pokračujú v utorok a podľa palestínskeho zdroja môžu trvať aj niekoľko dní.
Hoci obe strany privítali Trumpov návrh, dosiahnutie dohody o jeho podrobnostiach bude pravdepodobne nesmierne náročné, predpokladá agentúra AFP. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir však v nedeľu varoval, že ak tieto rokovania zlyhajú, armáda obnoví boje v Pásme Gazy.
Amnesty International vyzvala SR, aby zastavila vývoz zbraní do Izraela
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v utorok vyzvala Slovenskú republiku, aby okamžite zastavila vývoz zbraní a vojenského materiálu do Izraela, ukončila dovoz izraelských zbraní a zverejnila úplné údaje o všetkých transakciách s Izraelom. Uviedla to v súvislosti s druhým výročím útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a vojny, ktorá následne vypukla v Pásme Gazy, informovala mediálna koordinátorka Amnesty International Slovakia Anna Krištofčová.
Amnesty International uviedla, že v Pásme Gazy bolo zničených alebo poškodených 90 percent domov. „Väčšinu obyvateľstva násilne vysídlili, vystavili hladu a podmienkam, ktoré vedome smerujú k ich zničeniu. Toto je genocída,“ uviedla ľudskoprávna organizácia, podľa ktorej túto „hrôzu“ umožnila podpora USA a ďalších spojencov, ako aj sprísnenie nezákonnej blokády Pásma Gazy zo strany Izraela, ktorá trvá už 18 rokov.
„Táto blokáda spôsobila nepredstaviteľné utrpenie. Toto sa musí skončiť,“ píše sa v tlačovej správe organizácie. Podľa nej štáty musia vyzvať Izrael, aby „okamžite ukončil genocídu obyvateľstva v Pásme Gazy“, a palestínske ozbrojené skupiny musia bezpodmienečne a okamžite prepustiť všetkých civilných rukojemníkov. „Bez okamžitého a trvalého prímeria všetkých strán sa utrpenie civilistov neskončí,“ upozorňuje správa.
SR musí podľa Amnesty International okrem zastavenia vývozu a dovozu zbraní, súčiastok a sledovacích zariadení, nákupu vojenských technológií a zverejnenia údajov o minulých aj súčasných transakciách s Izraelom aj metodologicky upraviť podávanie správ tak, aby výročná správa zodpovedne informovala o skutočných obchodoch.
„Transparentnosť, obojsmerné embargo a dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva sú pre Slovensko povinnosťou. Sú zároveň nevyhnutným signálom, že sme pripravení využiť všetky dostupné politické, hospodárske a diplomatické prostriedky na zastavenie genocídy, hladomoru, nezákonnej okupácie a apartheidu,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.