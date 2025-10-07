Historický a bezprecedentný moment: ukrajinské drony po prvýkrát útočili za Uralom

Ukrajina drony s dlhým doletom útočí predovšetkým na ruskú ropnú infraštruktúru, ktorá sa nachádza aj v Ťumenskej oblasti. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova dokonca tvrdí, že pri pondelkovom útoku bola v Ťumeni zasiahnutá rafinéria. Regionálna správa však uviedla, že drony nespôsobili žiadne škody a nikoho nezranili. „Operatívny zásah pohotovostných zložiek zabránil detonácii dronov,“ uviedla správa.
Ťumeň leží viac ako 2000 kilometrov od frontu v ázijskej časti Ruska. Ak by sa potvrdilo, že stroje boli vypustené z Ukrajiny, bolo by to prvýkrát, čo ukrajinské ďalekonosné drony preleteli Ural, poznamenala dnes agentúra DPA. Už v lete Ukrajina s pomocou dronov zaútočila na strategické bombardéry vo východosibírskom Irkutsku. Tieto drony ale boli do oblasti prepašované na nákladných vozidlách a vypustené boli až v blízkosti vojenských letísk.
Aj v noci na dnešok a ráno Ukrajina zjavne do Ruska vyslala veľké množstvo dronov. Rusko hlási, že ich zachytilo 209, informovala agentúra AFP. Drony boli zostreľované najmä nad Kurskou (62) a Belgorodskou (31) oblasťou, ktoré susedia s Ukrajinou, vyplýva z dnešných informácií ruského ministerstva obrany. Tridsať bezpilotných lietadiel bolo zachytených aj v Nižnenovgorodskej oblasti, ktorá sa nachádza východne od Moskvy a stovky kilometrov od Ukrajiny.