Historický a bezprecedentný moment: ukrajinské drony po prvýkrát útočili za Uralom

Historický a bezprecedentný moment: ukrajinské drony po prvýkrát útočili za Uralom

Rusko v noci na dnešok a ráno zachytilo nad svojím územím dokopy 209 ukrajinských dronov. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Úrady Ťumenskej oblasti na západe Sibíri tvrdia, že v pondelok večer boli tri drony detekované a zneškodnené v areáli firmy v hlavnom meste regiónu Ťumeni. Predchádzajúci deň Rusko hlásilo viac ako 250 zneškodnených ukrajinských dronov. Ide o jedny z najväčších ukrajinských dronových útokov na Rusko od začiatku plnohodnotnej vojny, ktorú Moskva proti Ukrajine rozpútala vo februári roku 2022, píše agentúra AFP.

07.10.2025 11:31
Ukrajina drony s dlhým doletom útočí predovšetkým na ruskú ropnú infraštruktúru, ktorá sa nachádza aj v Ťumenskej oblasti. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova dokonca tvrdí, že pri pondelkovom útoku bola v Ťumeni zasiahnutá rafinéria. Regionálna správa však uviedla, že drony nespôsobili žiadne škody a nikoho nezranili. „Operatívny zásah pohotovostných zložiek zabránil detonácii dronov,“ uviedla správa.

Ťumeň leží viac ako 2000 kilometrov od frontu v ázijskej časti Ruska. Ak by sa potvrdilo, že stroje boli vypustené z Ukrajiny, bolo by to prvýkrát, čo ukrajinské ďalekonosné drony preleteli Ural, poznamenala dnes agentúra DPA. Už v lete Ukrajina s pomocou dronov zaútočila na strategické bombardéry vo východosibírskom Irkutsku. Tieto drony ale boli do oblasti prepašované na nákladných vozidlách a vypustené boli až v blízkosti vojenských letísk.

USA, Nemecko, Čína i Švajčiarsko. Ukrajinci v ruských dronoch našli stotisíc komponentov zahraničnej výroby

Aj v noci na dnešok a ráno Ukrajina zjavne do Ruska vyslala veľké množstvo dronov. Rusko hlási, že ich zachytilo 209, informovala agentúra AFP. Drony boli zostreľované najmä nad Kurskou (62) a Belgorodskou (31) oblasťou, ktoré susedia s Ukrajinou, vyplýva z dnešných informácií ruského ministerstva obrany. Tridsať bezpilotných lietadiel bolo zachytených aj v Nižnenovgorodskej oblasti, ktorá sa nachádza východne od Moskvy a stovky kilometrov od Ukrajiny.

