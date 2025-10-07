Na západe Nemecka neznámy páchateľ pobodal starostku, je v kritickom stave

Zranenú 57-ročnú komunálnu političku Stalzerovú našli podľa bulvárneho denníka Bild v jej byte s niekoľkými bodnými ranami. V tom čase boli podľa neho vo vnútri jej dve adoptívne deti. Podľa verejnoprávnej stanice WDR odviedla polícia z domu v putách mladého muža. Bild napísal, že policajti zadržali 15-ročného syna pobodanej političky. Ten údajne predtým tvrdil, že jeho matku napadlo pred domom viacero mužov.
Podľa agentúry DPA incident vyvolal veľké policajné manévre. Mesto Herdecke má zhruba 22.000 obyvateľov a leží v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Komunálne voľby sa tam konali iba v septembri a právnička Stalzerová bola zvolená do čela radnice v ich druhom kole 28. septembra. Funkcie sa mala podľa plánu ujať v novembri. Či napadnutie súvisí s jej politickou kariérou, nie je v tejto chvíli jasné.
Nemecký kancelár Friedrich Merz útok na zvolenú starostku označil za „odporný čin“, ktorý musí polícia rýchlo vyšetriť. „Obávame sa o život designovanej starostky Iris Stalzerovej a dúfame, že sa úplne uzdraví,“ dodal. Generálny sekretár sociálnej demokracie (SPD) v Severnom Porýní-Vestfálsku Frederick Cordes uviedol, že ním správy o útoku hlboko otriasli. „V myšlienkach sme s Iris Stalzerovou a jej rodinou,“ uviedol.Čítajte viac Neonacista Ernst dostal za vraždu proimigračného politika Lübckeho doživotie
Prípad vyvoláva spomienky na vraždu vysokopostaveného úradníka miestnej správy a člena Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Waltera Lübckeho v roku 2019. Pravicový radikál Sephan Ernst ho vtedy napadol pred jeho domom vo Wolfhagene v spolkovej krajine Hesensko. Lübcke podporoval ústretovú migračnú politiku vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotného väzenia.