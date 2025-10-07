Babiš: Vláda nám odovzdáva krajinu v rozklade, nie sú peniaze na nič

„Stále rokujeme, voláme si. Riešime počet rezortov, výbory… Ráno som spresnil informáciu, že SPD je súčasťou vlády formou expertov na nejakých rezortoch a Motoristi sú tam zastúpení politikmi… SPD jasne od začiatku povedala, že ich politici nebudú sedieť vo vláde, že tam nanominujú nejakých expertov. Ja si myslím, že je to dobrá stratégia, lebo títo ľudia, ktorí by tam prišli, sú z brandže, takže vedia, o čo ide, to je výhoda,“ povedal Babiš. To, že vo vláde nebudú priamo politici SPD, podľa neho nesúvisí s vyjadrením čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka, že by vo vláde s politikmi SPD nemohol byť.Čítajte viac Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov
Šéf ANO obvinil končiacu vládu z podvodov a tvrdí, že krajinu odovzdáva „totálne vysatú". „Peniaze sú preč. Doviedli to do situácie, keď de facto nie sú peniaze vôbec na nič," hneval sa Babiš. V rozpočte podľa neho chýba 60 miliárd korún (vyše 2,4 miliardy eur), takže je možné, že ak sa situácia nevyrieši inak, deficit bude v budúcom roku namiesto aktuálne plánovaných 286 miliárd až 350 miliárd korún. Dodal, že nová vláda bude potrebovať čas, aby mohla rozpočet zmeniť.
Na otázku, či sa v rámci odovzdávania moci plánuje stretnúť s končiacim premiérom Petrom Fialom, aby sa prípadne zaoberali aj riešením situácie s rozpočtom, odpovedal, že by to bolo zbytočné. „Pán Fiala stúpal po rebríčku funkcií, až sa dostal na funkciu, ktorú nezvládal. Čudujem sa, že ešte nerezignoval, pretože po takej katastrofe by som na jeho mieste dávno rezignoval,“ povedal k tomu Babiš.