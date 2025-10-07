Pravda Správy Svet Európsky parlament nezbavil Magyara imunity. Hanebné, bruselská práčovňa imunity ďalej funguje, reagoval Orbán

Európsky parlament nezbavil Magyara imunity. Hanebné, bruselská práčovňa imunity ďalej funguje, reagoval Orbán

Predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán označil na Facebooku za hanebné utorňajšie rozhodnutie Európskeho parlamentu neodobrať poslaneckú imunitu maďarskému europoslancovi, opozičnému lídrovi a predsedovi mimoparlamentnej strany TISZA Péterovi Magyarovi, ako aj talianskej ľavicovej europoslankyni a antifašistickej aktivistke Ilarii Salisovej. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

07.10.2025 16:21
Maďarsko EÚ Orbán univerzita letná Magyar reakcia Foto: ,
Na archívnej snímke z 12. júla 2025 europoslanec a líder maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Péter Magyar.
debata (4)

„Bruselská práčovňa imunity ďalej funguje. Teraz je to už oficiálne: TISZA nastúpi do budúcoročných parlamentných volieb na čele s mužom vydieraným z Bruselu,“ uviedol vo svojom príspevku Orbán a dodal, že toto rozhodnutie je hanebné.

Odobratie imunity v prípade oboch poslancov EP žiadala Budapešť, ktorá však podľa názoru kritikov má na to politické motívy, uviedla agentúra AFP.

Hungary Pride March Čítajte viac Zruší Orbán voľby, ak ich prehrá? A čo spraví s EÚ neliberálna V4? Vysvetľuje odborníčka

Budapešť žiadala EP o odobratie imunity v prípade Magyara celkovo už trikrát. Jedna z týchto žiadostí súvisela s obvinením z krádeže za to, že vytrhol mobilný telefón mužovi, ktorý ho filmoval v nočnom klube, a hodil ho do Dunaja. V súčasnosti najsilnejší kritik a rival premiéra Orbána označil všetky prípady, v súvislosti s ktorými ho chce Budapešť stíhať, za fingované.

Vidiecke sídlo Orbánovho otca
Video

Jeho dosiaľ mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) vedie v prieskumoch pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku majú konať v apríli 2026. Podľa AFP tak bezprecedentne ohrozuje vládu nacionalistického premiéra Orbána, ktorý je pri moci už 15 rokov.

Maďarsko EÚ Orbán univerzita letná Magyar reakcia Čítajte viac Magyar reaguje na Orbána: Maďarsko sa musí definitívne vrátiť k Západu

Talianka Ilaria Salisová bola vo februári 2023 spoločne s ďalšími aktivistami zadržaná v Budapešti, kde protestovala proti každoročnému zhromaždeniu neonacistov. Na zmienenom zhromaždení došlo k násilným potýčkam, pričom polícia zadržala viacero ľudí vrátane Salisovej, ktorú obvinili z útoku na skupinu ultrapravičiarov v Maďarsku. Z väzby ju prepustili až po vyše roku.

Extrémizmus / AfD / Protest / Demoštrácia / Čítajte viac Mimovládky už neprekážajú len Ficovi či Orbánovi, ale aj kresťanským demokratom v Nemecku

Najskôr ju v máji 2024 premiestnili do domáceho väzenia v Budapešti. Následne ju v júnových voľbách zvolili do EP za taliansku Alianciu zelených a ľavice (AVS), v nadväznosti na čo ju prepustili aj z domáceho väzenia a vrátila sa do Talianska.

Jej prípad vyvolal v Taliansku pobúrenie a zožal aj medzinárodnú pozornosť, pričom na titulkách médií sa objavovali zábery z pojednávania v Budapešti, na ktoré ju predviedli so spútanými nohami i rukami a reťazou okolo pása.

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Viktor Orbán #Péter Magyar
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"