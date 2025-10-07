Európsky parlament nezbavil Magyara imunity. Hanebné, bruselská práčovňa imunity ďalej funguje, reagoval Orbán

„Bruselská práčovňa imunity ďalej funguje. Teraz je to už oficiálne: TISZA nastúpi do budúcoročných parlamentných volieb na čele s mužom vydieraným z Bruselu,“ uviedol vo svojom príspevku Orbán a dodal, že toto rozhodnutie je hanebné.
Odobratie imunity v prípade oboch poslancov EP žiadala Budapešť, ktorá však podľa názoru kritikov má na to politické motívy, uviedla agentúra AFP.Čítajte viac Zruší Orbán voľby, ak ich prehrá? A čo spraví s EÚ neliberálna V4? Vysvetľuje odborníčka
Budapešť žiadala EP o odobratie imunity v prípade Magyara celkovo už trikrát. Jedna z týchto žiadostí súvisela s obvinením z krádeže za to, že vytrhol mobilný telefón mužovi, ktorý ho filmoval v nočnom klube, a hodil ho do Dunaja. V súčasnosti najsilnejší kritik a rival premiéra Orbána označil všetky prípady, v súvislosti s ktorými ho chce Budapešť stíhať, za fingované.
Jeho dosiaľ mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) vedie v prieskumoch pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku majú konať v apríli 2026. Podľa AFP tak bezprecedentne ohrozuje vládu nacionalistického premiéra Orbána, ktorý je pri moci už 15 rokov.Čítajte viac Magyar reaguje na Orbána: Maďarsko sa musí definitívne vrátiť k Západu
Talianka Ilaria Salisová bola vo februári 2023 spoločne s ďalšími aktivistami zadržaná v Budapešti, kde protestovala proti každoročnému zhromaždeniu neonacistov. Na zmienenom zhromaždení došlo k násilným potýčkam, pričom polícia zadržala viacero ľudí vrátane Salisovej, ktorú obvinili z útoku na skupinu ultrapravičiarov v Maďarsku. Z väzby ju prepustili až po vyše roku.Čítajte viac Mimovládky už neprekážajú len Ficovi či Orbánovi, ale aj kresťanským demokratom v Nemecku
Najskôr ju v máji 2024 premiestnili do domáceho väzenia v Budapešti. Následne ju v júnových voľbách zvolili do EP za taliansku Alianciu zelených a ľavice (AVS), v nadväznosti na čo ju prepustili aj z domáceho väzenia a vrátila sa do Talianska.
Jej prípad vyvolal v Taliansku pobúrenie a zožal aj medzinárodnú pozornosť, pričom na titulkách médií sa objavovali zábery z pojednávania v Budapešti, na ktoré ju predviedli so spútanými nohami i rukami a reťazou okolo pása.