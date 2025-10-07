Okamurova SPD chce vnútro, Motoristi rezort diplomacie

Povolebné rokovania prebiehajú podľa šéfa SPD intenzívne každý deň a s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom má schôdzku naplánovanú aj na utorok. „Opäť spolu budeme hovoriť ako každý deň. Uvidíme, ako sa víťazovi volieb rokovania posunuli, ako by tá konštelácia fungovala. My si prajeme, aby to skončilo dobre. Chceme mať vládnu zodpovednosť, aby sme mohli presadiť program. Chceme byť priamou súčasťou vlády. Ak by sme ňou boli, tak na miesta SPD by sme nominovali expertov v rámci spoločnej koalície a spoločnej vlády,“ priblížil Okamura.Čítajte viac Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov
Vysvetlil to tým, že nechcú kumulovať funkcie, teda aby bol niekto z hnutia SPD ministrom a zároveň poslancom. Kritizoval, že končiaci ministri potom nechodili do snemovne na interpelácie. Pripustil záujem o rezorty vnútra a poľnohospodárstva a dodal, že Babišovi už navrhli aj konkrétne mená na posty ministrov. Ohľadom svojej možnej pozície vo vedení snemovne uviedol, že sú to zatiaľ špekulácie a nič nie je potvrdené. Podotkol, že jeho jediným cieľom je presadzovať program a nad funkciami nepremýšľa.Čítajte viac Je Babiš po výhre vo voľbách na vrchole? Vláda ANO s Motoristami bude zrážka dvoch vízií, vysvetľuje politológ
Prvé rokovanie poslaneckého klubu mali v utorok aj Motoristi sebe. Tí majú podľa doterajších informácií záujem o rezorty diplomacie, kultúry a životného prostredia, pričom sa už hovorí aj o konkrétnych menách. Ministrom zahraničných vecí by sa mohol stať doterajší europoslanec Filip Turek a šéfom rezortu kultúry hudobník Oto Klempíř. Ako o ministrovi životného prostredia sa hovorí o šéfovi strany Petrovi Macinkovi. Aj podľa Motoristov však ešte nič nie je isté.