Dánsko chce zakázať sociálne siete deťom do 15 rokov. Premiérka: Kradnú detstvo

„Mobilné telefóny a sociálne siete kradnú našim deťom detstvo," vyhlásila liberálna premiérka v prejave na úvodnom zasadnutí dánskeho parlamentu po letnej prestávke. Doplnila, že 60 percent detí a mladých ľudí vo veku od 11 do 19 rokov preferuje vo voľnom čase zostávať doma, než sa vídať s kamarátmi.
Vláda podľa nej predloží zákon, ktorý zavedie zákaz a zároveň umožní rodičom detí starších ako 13 rokov, aby svojim potomkom prístup povolili. Podrobnosti o zakázaných sieťach či o tom, ako sa vek bude kontrolovať, premiérka neoznámila.
Dánsko sa tak v debate o obmedzovaní prístupu detí k internetu môže zaradiť po bok Austrálie. Jej parlament pred rokom schválil prelomový zákon zakazujúci sociálne siete deťom do 16 rokov. Týka sa platforiem, ako je Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat alebo X. Brániť v prístupe najmladšej vekovej skupine majú prevádzkovatelia sietí, ktorým hrozia pokuty až 50 miliónov austrálskych dolárov. Zákon má vstúpiť do platnosti v decembri a zatiaľ nie je jasné, aké overenie veku budú siete používať, aby ho nebolo možné obchádzať. Norma napríklad zakazuje sociálnym sieťam, aby nútili používateľov k overeniu veku predkladať štátom vydané identifikačné dokumenty, ako sú vodičské preukazy či cestovné pasy.Čítajte viac Austrália rozširuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, pridáva aj YouTube
Normu privítali napríklad aktivisti usilujúci sa o väčšiu bezpečnosť detí na internete. Niektorí kritici sa naopak obávajú, že zákaz môže uvrhnúť do izolácie množstvo detí, ktoré na sociálnej sieti hľadajú podporu.