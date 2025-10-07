Pravda Správy Svet Fiala preberá zodpovednosť za prehraté voľby. Už nebude kandidovať na predsedu ODS

Fiala preberá zodpovednosť za prehraté voľby. Už nebude kandidovať na predsedu ODS

Český premiér Petr Fiala v utorok v podvečer oznámil, že už nebude znovu kandidovať na post predsedu Občianskej demokratickej strany (ODS). Svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti X a zároveň s ním oboznámil aj členov širšieho vedenia strany. Ako dôvod uviedol zodpovednosť za volebný neúspech koalície Spolu, ktorej bol lídrom.

07.10.2025 19:16
debata (5)
Fiala po voľbách: Vyhrali populisti, nacionalisti, extrémisti. Bohužiaľ
Video

„K politike patrí aj zodpovednosť. Voľby koalícia Spolu nevyhrala. Zodpovednosť za výsledok som niesol ja ako jej líder. Preto som sa rozhodol znovu nekandidovať na predsedu ODS a s týmto svojím rozhodnutím som dnes zoznámil členov Výkonnej rady. Ďakujem všetkým za podporu, bola to skvelá jazda,“ napísal Fiala na sieti X.

Fialovo rozhodnutie prichádza po nedávnych parlamentných voľbách v Českej republike, v ktorých koalícia Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nedosiahla želaný výsledok a napriek predpokladom nezískala víťazstvo. Premiér tak potvrdil, že svoj odchod z čela strany vníma ako politické prevzatie zodpovednosti za tento volebný neúspech, ako je to v politike zvykom.

Tomio Okamura Čítajte viac Okamurova SPD chce vnútro, Motoristi rezort diplomacie

Petr Fiala prevzal vedenie ODS v januári 2014, po páde vlády Petra Nečasa a následnej kríze strany. Podarilo sa mu stranu stabilizovať a vrátiť ju do relevantnej pozície na českej politickej scéne. Vrcholom jeho politickej kariéry bolo víťazstvo vo voľbách v roku 2021, kde viedol koalíciu Spolu, a následné vymenovanie za predsedu vlády Českej republiky. Od roku 2021 stál na čele trojkoalície Spolu, ktorá vytvorila vládu s Pirátmi a STAN.

Jeho rozhodnutie znovu nekandidovať na post predsedu otvára v ODS diskusiu o budúcom smerovaní strany a potenciálnych kandidátoch na uvoľnený post. Špekuluje sa o viacerých menách z popredných radov strany, pričom najväčší záujem teraz pritiahne otázka, kto sa postaví do čela ODS v kľúčovom období pred ďalšími voľbami. Nasledujúci snem strany, kde sa bude voliť nový predseda, bude preto sledovaný s mimoriadnou pozornosťou.

Babiš Čítajte viac Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov
Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ODS #voľby v Česku #Petr Fiala
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"