Fiala preberá zodpovednosť za prehraté voľby. Už nebude kandidovať na predsedu ODS

„K politike patrí aj zodpovednosť. Voľby koalícia Spolu nevyhrala. Zodpovednosť za výsledok som niesol ja ako jej líder. Preto som sa rozhodol znovu nekandidovať na predsedu ODS a s týmto svojím rozhodnutím som dnes zoznámil členov Výkonnej rady. Ďakujem všetkým za podporu, bola to skvelá jazda,“ napísal Fiala na sieti X.
Fialovo rozhodnutie prichádza po nedávnych parlamentných voľbách v Českej republike, v ktorých koalícia Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nedosiahla želaný výsledok a napriek predpokladom nezískala víťazstvo. Premiér tak potvrdil, že svoj odchod z čela strany vníma ako politické prevzatie zodpovednosti za tento volebný neúspech, ako je to v politike zvykom.Čítajte viac Okamurova SPD chce vnútro, Motoristi rezort diplomacie
Petr Fiala prevzal vedenie ODS v januári 2014, po páde vlády Petra Nečasa a následnej kríze strany. Podarilo sa mu stranu stabilizovať a vrátiť ju do relevantnej pozície na českej politickej scéne. Vrcholom jeho politickej kariéry bolo víťazstvo vo voľbách v roku 2021, kde viedol koalíciu Spolu, a následné vymenovanie za predsedu vlády Českej republiky. Od roku 2021 stál na čele trojkoalície Spolu, ktorá vytvorila vládu s Pirátmi a STAN.
Jeho rozhodnutie znovu nekandidovať na post predsedu otvára v ODS diskusiu o budúcom smerovaní strany a potenciálnych kandidátoch na uvoľnený post. Špekuluje sa o viacerých menách z popredných radov strany, pričom najväčší záujem teraz pritiahne otázka, kto sa postaví do čela ODS v kľúčovom období pred ďalšími voľbami. Nasledujúci snem strany, kde sa bude voliť nový predseda, bude preto sledovaný s mimoriadnou pozornosťou.Čítajte viac Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov