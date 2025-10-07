Pravda Správy Svet V centre Madridu sa zrútila budova, štyria ľudia sú nezvestní

V centre Madridu sa zrútila budova, štyria ľudia sú nezvestní

Štyria ľudia sú nezvestní po tom, ako v utorok v centre Madridu spadla budova, ktorú práve rekonštruovali. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia, uviedli španielske úrady.

07.10.2025 20:20
Španielsko Madrid budova zrútenie Foto:
Príslušníci záchranných zložiek zasahujú po tom, čo sa čiastočne zrútila budova v centre španielskej metropoly Madrid 7. októbra 2025.
Zrútila sa bývalá kancelárska budova, ktorú podľa údajov na webovej stránke madridskej radnice prerábali na hotel. Podľa katastra nehnuteľností mala budova šesť poschodí s celkovou rozlohou 6 745 štvorcových metrov.

Nešťastie sa stalo neďaleko námestia Plaza Mayor, ktoré je obľúbené u turistov, uviedli záchranári na mikroblogovacej sieti X.

„Škody sú veľmi vážne a analyzuje sa aj možný dopad na susedné budovy,“ povedal Francisco Martin Aguirre, ktorý je hlavným predstaviteľom ústrednej vlády v madridskom regióne. Madridská mestská polícia pre agentúru AFP uviedli, že susedné budovy evakuovali.

