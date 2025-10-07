Poplach v západobavorskom meste: do ovzdušia sa uvoľnil oblak toxického plynu

Spolkový úrad civilnej ochrany uviedol, že oblak plynu môže byť toxický a podľa mestskej správy sa v súčasnosti šíri aj do bezprostredne susediacej mestskej oblasti Aschaffenburg. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby zostali doma, priviedli ľudí zvonku a neotvárali okná a dvere.
K incidentu údajne došlo v tamojšej zinkovni a verejnosť bola upozornená prostredníctvom aplikácie KatWarn na stupeň výstrahy „extrémne nebezpečenstvo“.Čítajte aj V Nemecku pobodali novozvolenú starostku, polícia preveruje rodinné súvislosti
„Hasiči, polícia a záchranné zložky sú momentálne vo veľkom počte nasadené v Mainaschaffe,“ uviedlo mesto Aschaffenburg na Instagrame. „Prosím, vyhnite sa tejto oblasti. Zatvorte okná a dvere, vypnite vetranie a klimatizáciu. Informujte svojich susedov a podporte deti a ľudí v núdzi – bez toho, aby ste ohrozili seba,“ dodalo.
Príčina incidentu v závode a jeho úplný rozsah zostávajú nejasné. Susediace mestá Mainaschaff a Aschaffenburg ležia na rieke Mohan juhozápadne od Frankfurtu nad Mohanom.