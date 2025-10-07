Pravda Správy Svet Poplach v západobavorskom meste: do ovzdušia sa uvoľnil oblak toxického plynu

Pri priemyselnej nehode v západobavorskom meste Mainaschaff sa do ovzdušia uvoľnil oblak žltkastého plynu, uviedli v utorok večer miestne úrady. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

07.10.2025 21:58
Oblak žltkastého plynu, ktorý unikol v dôsledku havárie v priemyselnom závode v západobavorskom meste Mainaschaff 7. októbra 2025.
Spolkový úrad civilnej ochrany uviedol, že oblak plynu môže byť toxický a podľa mestskej správy sa v súčasnosti šíri aj do bezprostredne susediacej mestskej oblasti Aschaffenburg. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby zostali doma, priviedli ľudí zvonku a neotvárali okná a dvere.

K incidentu údajne došlo v tamojšej zinkovni a verejnosť bola upozornená prostredníctvom aplikácie KatWarn na stupeň výstrahy „extrémne nebezpečenstvo“.

„Hasiči, polícia a záchranné zložky sú momentálne vo veľkom počte nasadené v Mainaschaffe,“ uviedlo mesto Aschaffenburg na Instagrame. „Prosím, vyhnite sa tejto oblasti. Zatvorte okná a dvere, vypnite vetranie a klimatizáciu. Informujte svojich susedov a podporte deti a ľudí v núdzi – bez toho, aby ste ohrozili seba,“ dodalo.

Príčina incidentu v závode a jeho úplný rozsah zostávajú nejasné. Susediace mestá Mainaschaff a Aschaffenburg ležia na rieke Mohan juhozápadne od Frankfurtu nad Mohanom.

