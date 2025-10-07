Pravda Správy Svet Kľúčové rokovania o Gaze: Hamas žiada Trumpove záruky, podmieňuje prímerie stiahnutím vojsk a výmenou rukojemníkov

Hlavný vyjednávač palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíl Hajja v utorok počas nepriamych rokovaní o prímerí s Izraelom v Egypte povedal, že hnutie od amerického prezidenta Donalda Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní žiada záruky trvalého ukončenia konfliktu v Pásme Gazy. Rokovania sa konajú pri príležitosti druhého výročia útoku Hamasu na Izrael.

Západ slnka na mierovom námestí v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch pri pobreží Červeného mora 6. októbra 2025, kde prebieha prvé kolo nepriamych rokovaní medzi Izraelom a Hamasom o ukončení dvojročnej vojny v Pásme Gazy.
„Neveríme okupantom, a to ani na sekundu,“ povedal Hajja pre egyptskú televíziu al-Káhira a pripomenul, že Izrael v minulosti i počas tejto vojny porušil sľuby, preto Hamas žiada skutočné záruky dodržiavania mierovej dohody.

Šéf Bieleho domu Donald Trump tvrdí, že existuje skutočná šanca dosiahnuť mierovú dohodu o ukončení vojny, ktorá by mohla priniesť mier aj na celý Blízky východ, nielen v Pásme Gazy. Do súčasných rokovaní o 20-bodovom mierovom pláne, ktorý Trump predstavil minulý týždeň, sú zapojení aj americkí vyjednávači, vrátane osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Steva Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera.

„Chceme okamžité prepustenie rukojemníkov,“ vyhlásil Trump s tým, že jeho plán podporila každá krajina sveta. Ak sa Hamas a Izrael dohodnú na prímerí, Spojené štáty zabezpečia, že všetky strany budú dohodu dodržiavať.

Izrael s plánom súhlasil a Hamas akceptoval niektoré body, pričom ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov. Hamas však na utorkovom rokovaní trval na tom, že prepustenie posledného izraelského rukojemníka musí byť načasované súčasne s úplným stiahnutím izraelských síl.

Do prebiehajúcich nepriamych rozhovorov sa v stredu zapoja aj turecká delegácia vedená šéfom spravodajskej služby Ibrahimom Kalinom a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání.

Katar, ktorý bol dlho sprostredkovateľom rozhovorov, sa po septembrovom útoku Izraela na palestínsky cieľ v Dauhe odmietol v tejto úlohe angažovať. Účasť katarského premiéra v „rozhodujúcom štádiu rozhovorov“ potvrdzuje odhodlanie sprostredkovateľov dosiahnuť dohodu. Prvé kolo rokovaní sa v pondelok skončilo v pozitívnej atmosfére.

