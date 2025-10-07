Kľúčové rokovania o Gaze: Hamas žiada Trumpove záruky, podmieňuje prímerie stiahnutím vojsk a výmenou rukojemníkov

„Neveríme okupantom, a to ani na sekundu,“ povedal Hajja pre egyptskú televíziu al-Káhira a pripomenul, že Izrael v minulosti i počas tejto vojny porušil sľuby, preto Hamas žiada skutočné záruky dodržiavania mierovej dohody.
Šéf Bieleho domu Donald Trump tvrdí, že existuje skutočná šanca dosiahnuť mierovú dohodu o ukončení vojny, ktorá by mohla priniesť mier aj na celý Blízky východ, nielen v Pásme Gazy. Do súčasných rokovaní o 20-bodovom mierovom pláne, ktorý Trump predstavil minulý týždeň, sú zapojení aj americkí vyjednávači, vrátane osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Steva Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera.
„Chceme okamžité prepustenie rukojemníkov,“ vyhlásil Trump s tým, že jeho plán podporila každá krajina sveta. Ak sa Hamas a Izrael dohodnú na prímerí, Spojené štáty zabezpečia, že všetky strany budú dohodu dodržiavať.
Izrael s plánom súhlasil a Hamas akceptoval niektoré body, pričom ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov. Hamas však na utorkovom rokovaní trval na tom, že prepustenie posledného izraelského rukojemníka musí byť načasované súčasne s úplným stiahnutím izraelských síl.Čítajte viac Zadržaný slovenský aktivista je už doma. S ďalšími deportovanými ho z Izraela priviezol armádny špeciál
Do prebiehajúcich nepriamych rozhovorov sa v stredu zapoja aj turecká delegácia vedená šéfom spravodajskej služby Ibrahimom Kalinom a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání.
Katar, ktorý bol dlho sprostredkovateľom rozhovorov, sa po septembrovom útoku Izraela na palestínsky cieľ v Dauhe odmietol v tejto úlohe angažovať. Účasť katarského premiéra v „rozhodujúcom štádiu rozhovorov“ potvrdzuje odhodlanie sprostredkovateľov dosiahnuť dohodu. Prvé kolo rokovaní sa v pondelok skončilo v pozitívnej atmosfére.Čítajte viac Izrael si pripomína druhé výročie bezprecedentného útoku Hamasu