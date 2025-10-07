Pravda Správy Svet V Burkine Faso zatkli pre špionáž osem ľudí, je medzi nimi aj český občan

Vojenská junta západoafrickej Burkiny Faso dnes oznámila, že zatkla osem členov mimovládnej humanitárnej organizácie, vrátane jedného Čecha a dvoch Francúzov. Všetci sú obvinení zo špionáže a zrady pre nepovolené zhromažďovanie bezpečnostných informácií, informovala agentúra AFP. České ministerstvo zahraničných vecí o prípade vie, oznámila ČTK Mariana Wernerová z odboru komunikácie rezortu.

07.10.2025 23:33
Zatknutí pracovali pre mimovládnu organizáciu INSO so sídlom v Haagu, ktorá sa špecializuje na humanitárnu bezpečnosť a poskytuje predovšetkým bezpečnostné analýzy pre iné humanitárne organizácie. Podľa ministra bezpečnosti Mahamadoua Sany boli zadržaní jeden Malijec a štyria občania Burkiny Faso spolu s Francúzom, Francúzkou a Čechom, ktorí pôsobili ako riaditeľ miestnej pobočky, jeho zástupkyňa a námestník generálneho riaditeľa.

„INSO je zahraničná mimovládna organizácia vedená cudzincami, ktorá zhromažďovala a poskytovala zahraničným mocnostiam citlivé bezpečnostné informácie, ktoré by mohli poškodiť národnú bezpečnosť a záujmy Burkiny Faso,“ dodal Sana.

„Ministerstvo zahraničných vecí o prípade vie a komunikuje s najbližšou rodinou. Zvažujeme najvhodnejšie spôsoby poskytnutia konzulárnej asistencie,“ uviedla Wernerová. Viac informácií ministerstvo podať nemôže.

Úrady západoafrického štátu zatkli riaditeľa pobočky koncom júla, keď bolo fungovanie organizácie na tri mesiace pozastavené pre zhromažďovanie citlivých údajov bez predchádzajúceho povolenia. Napriek tomu niektorí vedúci pracovníci podľa ministra pokračovali tajne alebo nepriamo v činnostiach, ako bolo zhromažďovanie informácií alebo osobné a online stretnutia. Námestník sa začiatkom septembra vydal do metropoly Ouagadougou.

V Burkine Faso od septembra 2022 vládne autoritárska junta Ibrahima Traorého, ktorá podľa svojich slov presadzuje suverénnu politiku. Odvtedy tiež uskutočnila rozsiahle reformy, vrátane odloženia volieb, ktoré by viedli k návratu civilnej vlády. Voľby sa mali konať už vlani, junta ale obdobie prechodu k demokracii predĺžila do júla 2029.

Západoafrická Burkina Faso sa od roku 2015 potýka s útokmi islamistických radikálov. Z toho dôvodu požiadala o pomoc Francúzsko, svojho tradičného partnera, s ktorým ju spája koloniálna minulosť. Francúzsku sa ale džihádistov nepodarilo poraziť, Burkina Faso sa preto od vykonania puču od Francúzska odvrátila a v boji proti islamistom sa priklonila k Rusku, rovnako ako vojenské junty v Nigeri a Mali. Francúzsko potom pravidelne obviňuje z pokusu o destabilizáciu krajiny.

