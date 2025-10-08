ONLINE: Putin: Máme strategickú iniciatívu, Ukrajinci ustupujú. Dobyli sme takmer 5-tisíc km územia

6:00 Rusko tento rok dobylo takmer 5000 kilometrov štvorcových ukrajinského územia a na bojisku si Moskva uchovala strategickú iniciatívu, vyhlásil v utorok ruský prezident Vladimir Putin počas porady s vojenskými veliteľmi.
Putin tiež tvrdil, že ukrajinské sily ustupujú na všetkých úsekoch frontu a že ukrajinské údery v hĺbke ruského územia nepomohli Kyjevu zmeniť situáciu vo vojne, trvajúcej už viac ako tri a pol roka, napísali tlačové agentúry s odvolaním sa na prepis zverejnený Kremľom. Upozornili, že čísla uvedené Putinom nemožno nezávisle overiť.
„V tomto čase majú ruské ozbrojené sily plne v rukách strategickú iniciatívu,“ povedal Putin. „Tento rok sme oslobodili takmer 5000 kilometrov štvorcových – 4 900 – a 212 obcí,“ vyhlásil. „Nepriateľské sily ustupujú po celej línii bojového kontaktu, a to aj napriek pokusom o zúrivý odpor,“ tvrdil.
Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo dobytie ďalších dvoch dedín. Front sa teraz podľa hlavného ukrajinského veliteľa natiahol na viac ako 1250 kilometrov. Ukrajinské správy o situácii na bojisku uvádzajú, že kyjevské sily dosiahli zisky v Doneckej oblasti, najmä blízko mesta Dobropillja. Prezident Volodymyr Zelenskij tiež uviedol, že ukrajinské sily znovu získali pozície v pohraničí Sumskej oblasti na severovýchode krajiny.
Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov pri porade najvyšších veliteľov vyhlásil, že ruské sily postupujú prakticky na všetkých frontových úsekoch, hoci sa ukrajinské sily podľa neho sústredili na spomalenie ruského postupu.
Generál Gerasimov tiež uviedol, že ruské jednotky sa blížia ku kľúčovým mestám Siversk a Kosťantinivka na hlavnom bojisku Doneckej oblasti, vytláčajú ukrajinské sily z mesta Kupjansk, ktoré mesiace čelia ruskej ofenzíve na severovýchode Ukrajiny, a postupujú v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti ďalej na juh. Pokračujú tiež vo vytváraní nárazníkových zón v Sumskej a Charkovskej oblasti.
Na stretnutí Putin uviedol, že ciele Ruska zostávajú rovnaké ako vo februári 2022, keď začal „špeciálnu vojenskú operáciu“, teda nariadil inváziu na Ukrajinu s tým, že jej cieľom je „demilitarizácia a denacifikácia“ menšieho suseda. „Naša spoločná úloha zostáva nezmenená: Musíme zabezpečiť, aby všetky ciele stanovené pre naše jednotky boli dosiahnuté za každú cenu,“ vyhlásil premiér.
S vojenskými veliteľmi Putin tiež v utorok oslávil svoje 73. narodeniny.
Ukrajina vo svojom obrannom boji proti Putinovej útočnej vojne opakovane zasadzuje Rusku ťažké údery, napríklad proti skladom pohonných hmôt a ropným rafinériám. Dôsledky týchto útokov sa však nedajú porovnávať s ničivými škodami a početnými obeťami spôsobenými ruskou inváziou na Ukrajinu, poznamenala agentúra DPA.
Postup ruskej armády na Ukrajine sa v septembri opäť spomalil, najmä v Doneckej oblasti na východe krajiny, upozornila tento mesiac agentúra AFP s odvolaním sa na vlastnú analýzu údajov poskytnutých americkým Inštitútom pre štúdium vojny (ISW) v spolupráci s americkým Projektom kritických hrozieb (Critical Threats Project, CTP). Na konci septembra Moskva plne alebo čiastočne ovládala 19 percent ukrajinského územia. Približne sedem percent, vrátane Krymu a častí Donbasu, ovládlo Rusko ešte pred vpádom svojich vojsk do susednej krajiny vo februári 2022.