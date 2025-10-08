Portál pripomenul, že modernizácia T-72M4CZ sa začala v 90. rokoch minulého storočia po vojne v Perzskom zálive, ktorá ukázala technologickú zaostalosť sovietskych tankov v porovnaní so západnými. Ku kľúčovým vylepšeniam českej modernizácie patrí moderný systém riadenia paľby, vďaka ktorému je tank schopný viesť presnú paľbu ako z miesta, tak za pohybu do vzdialenosti až dvoch kilometrov. Silný motor o 1000 koňoch je schopný vymeniť posádka za menej ako pol hodiny a tank má tiež pancier vylepšený o dynamickú ochranu, a to spolu so systémom varovania pred laserovým ožiarením.
„Aj ruskí vojenskí experti priznávajú, že T-72M4CZ predstavuje jednu z najvydarenejších úprav T-72. Svojou úrovňou sa blíži ruským tankom T-72B3M z roku 2014 a dokonca T-90M z roku 2018. Predovšetkým český tank disponuje moderným zameriavacím systémom, zatiaľ čo na mnohých ruských tankoch dodnes používajú primitívne optické prístroje s dosahom najviac 500 metrov,“ píše RBK-Ukrajina.
Expert Andrij Charuk zdôraznil, že získanie týchto tankov by ukrajinskej armáde umožnilo posilniť svoje obrnené jednotky o moderné stroje, ktoré nijako nezaostávajú za nepriateľskou technikou. „Český tank je svojimi možnosťami na úrovni T-72B3M a v niektorých parametroch ho dokonca prekonáva,“ vyhlásil.
Portál pripomenul, že v českej výzbroji zostalo len okolo 30 kusov T-72M4CZ, ktoré môžu byť v najbližšom čase – po príslušnom rozhodnutí českej vlády – odovzdané Ukrajine, pretože ich nahradili nemecké tanky Leopard 2A4.
„Ak Česko prijme kladné rozhodnutie v tomto smere, bude to dôležitý krok k posilneniu obrnených síl Ukrajiny a ešte jeden príklad strategickej podpory spojencov v Európe,“ zdôraznil RBK-Ukrajina.
V Česku boli nedávno parlamentné voľby a prebiehajú rokovania o novej koalícii a vláde. Jedna zo strán, ktorá má šancu byť v novej koalícii, vyzvala súčasnú českú vládu, aby už nerobila zásadné rozhodnutia.
„Vyzývame vládu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), aby nerobila významné kroky, nič nerozhodovala, nemíňala ani korunu nad rámec bežných výdavkov, nezaťahovala Českú republiku do žiadnych nových záväzkov,“ povedal pražský volebný líder strany Motoristé Boris Šťastný.