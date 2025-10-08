Pravda Správy Svet Dostane Ukrajina české tanky? Upravené verzie T-72 sa vraj môžu vyrovnať najmodernejším ruským strojom

Dostane Ukrajina české tanky? Upravené verzie T-72 sa vraj môžu vyrovnať najmodernejším ruským strojom

Česko zvažuje, že Ukrajine odovzdá okolo 30 modernizovaných tankov T-72M4CZ, ktoré svojimi parametrami môžu súperiť s najmodernejšími ruskými strojmi T-90M, napísal v stredu ukrajinský server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na vyjadrenie českého ministerstva obrany, podľa ktorého náčelník generálneho štábu Karol Řehka plánuje vláde odporučiť, aby spomínané tanky darovala Ukrajine.

08.10.2025 06:20 , aktualizované: 06:22
tank t-72 Foto:
Sovietsky tank T-72 po renovácii v českej fabrike Excalibur Army.
debata

Portál pripomenul, že modernizácia T-72M4CZ sa začala v 90. rokoch minulého storočia po vojne v Perzskom zálive, ktorá ukázala technologickú zaostalosť sovietskych tankov v porovnaní so západnými. Ku kľúčovým vylepšeniam českej modernizácie patrí moderný systém riadenia paľby, vďaka ktorému je tank schopný viesť presnú paľbu ako z miesta, tak za pohybu do vzdialenosti až dvoch kilometrov. Silný motor o 1000 koňoch je schopný vymeniť posádka za menej ako pol hodiny a tank má tiež pancier vylepšený o dynamickú ochranu, a to spolu so systémom varovania pred laserovým ožiarením.

Čo postavili Rusi proti Leopardom? Aj tieto tanky T-72 (archívne video)
Video

„Aj ruskí vojenskí experti priznávajú, že T-72M4CZ predstavuje jednu z najvydarenejších úprav T-72. Svojou úrovňou sa blíži ruským tankom T-72B3M z roku 2014 a dokonca T-90M z roku 2018. Predovšetkým český tank disponuje moderným zameriavacím systémom, zatiaľ čo na mnohých ruských tankoch dodnes používajú primitívne optické prístroje s dosahom najviac 500 metrov,“ píše RBK-Ukrajina.

Expert Andrij Charuk zdôraznil, že získanie týchto tankov by ukrajinskej armáde umožnilo posilniť svoje obrnené jednotky o moderné stroje, ktoré nijako nezaostávajú za nepriateľskou technikou. „Český tank je svojimi možnosťami na úrovni T-72B3M a v niektorých parametroch ho dokonca prekonáva,“ vyhlásil.

Portál pripomenul, že v českej výzbroji zostalo len okolo 30 kusov T-72M4CZ, ktoré môžu byť v najbližšom čase – po príslušnom rozhodnutí českej vlády – odovzdané Ukrajine, pretože ich nahradili nemecké tanky Leopard 2A4.

„Ak Česko prijme kladné rozhodnutie v tomto smere, bude to dôležitý krok k posilneniu obrnených síl Ukrajiny a ešte jeden príklad strategickej podpory spojencov v Európe,“ zdôraznil RBK-Ukrajina.

V Česku boli nedávno parlamentné voľby a prebiehajú rokovania o novej koalícii a vláde. Jedna zo strán, ktorá má šancu byť v novej koalícii, vyzvala súčasnú českú vládu, aby už nerobila zásadné rozhodnutia.

„Vyzývame vládu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), aby nerobila významné kroky, nič nerozhodovala, nemíňala ani korunu nad rámec bežných výdavkov, nezaťahovala Českú republiku do žiadnych nových záväzkov,“ povedal pražský volebný líder strany Motoristé Boris Šťastný.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"