Stovky horolezcov, ktorých búrky uväznili na Mount Evereste, sú už v bezpečí

Takmer 900 horolezcov, vysokohorských turistov, sprievodcov a ďalších ľudí, ktorých snehové búrky uväznili na čínskej strane Mount Everestu, sa podarilo dostať do bezpečia, napísala agentúra AP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.

08.10.2025 06:50
Mount Everest Foto: ,
Rad horolezcov, keď sa blížia k vrcholu Mount Everestu v Nepále, 18. mája 2025.
Počas sobotňajšej noci oblasť zasiahla silná búrka, ktorá odrezala prístup k turistom, uviaznutým v nadmorskej výške viac ako 4900 metrov. Na mieste bolo celkovo 580 turistov a viac ako 300 sprievodcov, pastierov jakov a ďalších pracovníkov.

Približne 350 turistom sa podarilo zostúpiť do pondelkového poludnia a zvyšok dorazil v utorok, uviedli štátne médiá s odvolaním sa na miestne úrady. Niektorí turisti trpeli podchladením, asi tucet z nich museli odviesť do bezpečia tímy záchranárov s jedlom, liekmi, vykurovaním a zásobami kyslíka.

Malebné svahy Mount Everestu boli dočasne uzavreté. Búrka udrela počas týždňového štátneho sviatku, ktorý sa končí v stredu. V susednom Nepále zahynul juhokórejský horolezec pri víkendovej búrke blízko vrcholu Mera Peak, 6476 metrov vysokej himalájskej hory južne od Everestu, dodala AP.

V Číne je počas októbra osem dní sviatkov, ktorých mnoho ľudí využilo na výpravu do hôr vrátane obľúbeného údolia Karma, ktoré vedie k východnej strane najvyššej hory sveta. Snehové búrky sú v tomto období nezvyčajné.

