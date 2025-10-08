Netanjahu: Privedieme rukojemníkov domov. Greta Thunbergová obviňuje Izrael: Mučili nás

„Nachádzame sa v osudových, rozhodujúcich dňoch. Budeme naďalej konať, aby sme dosiahli všetky ciele tejto vojny: návrat všetkých unesných, odstránenie vlády Hamasu a zaistenie toho, že Gaza už nikdy viac nebude predstavovať hrozbu pre Izrael,“ uviedol Netanjahu podľa vyhlásenia, ktoré vydala jeho kancelária.
Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok uviedol, že 7. október 2023 bol dňom, keď bola „duša Izraela zlomená“. V odkaze na sociálnej sieti však doplnil, že „z hĺbky smútku čerpáme silu, z popola tragédie budujeme obnovu“.
Herzog označil históriu Izraela za históriu odolnosti a ľudí, ktorí sa nikdy nevzdajú a neprestanú veriť, že svetlo premôže tmu. V súvislosti so 48 rukojemníkmi, ktorých stále zadržiavajú militanti v Gaze, zdôraznil, že Izrael nepoľaví, kým nebudú doma, informovala agentúra DPA.
Prezident sa tiež poďakoval zahraničným partnerom svojej krajiny a spojencom za prejavy solidarity na výročie. Spomenul prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorého vyzdvihol za podľa svojich slov „neuveriteľné úsilie“ o prepustenie rukojemníkov a podporu mieru na Blízkom východe.
Thunbergová: Mučili nás
Švédska aktivistka Greta Thunbergová v utorok vyhlásila, že ju i ďalších zadržaných členov flotily Global Sumud v izraelskej väznici mučili, píše agentúra Reuters.
Na tlačovej konferencii vo švédskom Štokholme povedala Thunbergová novinárom, že ich izraelská armáda „uniesla a mučila“. Svoje tvrdenie odmietla ďalej rozviesť, ale uviedla, že nedostala ani čistú vodu a niektorí ďalší zadržaní nedostali dôležité lieky.
„Osobne nechcem hovoriť o tom, čomu som bola vystavená, pretože nechcem, aby sa to dostalo na titulky, pretože o to tu nejde,“ vyhlásila Thunbergová. Podľa jej slov je však to, čomu boli vystavení, ničím v porovnaní s tým, čo ľudia v Gaze zažívajú denne.
Podľa minulotýždňového vyhlásenia izraelského ministerstva zahraničia mali všetci zadržaní prístup k vode, jedlu a toaletám, nebolo im odopreté právne zastúpenie a všetky ich zákonné práva boli naplno dodržané.
Thunbergová bola súčasťou flotily Global Sumud, ktorej cieľom bolo prelomiť námornú blokádu Pásma Gazy a doručiť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily však minulý týždeň zadržali jej plavidlá s vyše 470 aktivistami.
Zadržaných aktivistov vrátane Slováka Petra Švestku v pondelok vyhostili z Izraela. Na zlé zaobchádzanie s členmi flotily sa v utorok sťažovali aj aktivisti z iných krajín.
Bezprecedentný útok militantov z Hamasu a iných palestínskych skupín na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, prevažne civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj 251 izraelských a zahraničných rukojemníkov.