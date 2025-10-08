Pravda Správy Svet Izrael pri Pásme Gazy zadržal lode z ďalšej medzinárodnej flotily. Aktivisti hovoria o útoku armády

Izrael v stredu ráno zadržal plavidlá z novej medzinárodnej flotily asi 220 kilometrov od pobrežia Pásma Gazy, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na izraelskú armádu a projekt Global Sumud Flotilla, ktorý akciu koordinuje.

08.10.2025 08:15
Gaza, Izrael, Palestína, flotila Foto: ,
Izraelskí vojaci eskortujú aktivistou z prvej flotily po zadržaní pri pobreží Pásma Gazy vo štvrtok 2. októbra 2025.
Podľa neho izraelskí vojaci zadržali všetkých deväť lodí. Izraelské ministerstvo zahraničia ohlásilo, že aktivistov čaká okamžité vyhostenie.

„Ďalší márne pokus prelomiť zákonnú námornú blokádu a vstup do bojovej zóny sa skončil bezvýsledne. Plavidlá aj cestujúci boli prevezení do izraelského prístavu. Všetci cestujúci sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave. Očakáva sa, že cestujúci budú bezodkladne deportovaní,“ napísalo izraelské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X.

Aktivisti ďalšej flotily smerujúcej ku Gaze: Sme napadnutí izraelskou armádou
Zdroj: X/Global Sumud Flotilla

Cieľom aktivistov z projektu Global Sumd Flotilla bolo porušiť izraelské námorné embargo uvalené na Pásmo Gazy a doviezť pomoc tamojším obyvateľom. Izraelská armáda už minulý týždeň flotile v doplávaní do Pásma Gazy zabránila, vyše 40 lodí zastavila a zadržala viac ako 400 aktivistov. V skupine bola okrem iného švédska aktivistka Greta Thunbergová, Slovák Peter Švestka či Češka Šárka Prikrylová. Boli medzitým deportovaní z Izraela.

Pri terajšej akcii lode prepravovali humanitárnu pomoc vo forme liekov, dýchacích prístrojov a výživy pre nemocnice v Gaze, trpiace nedostatkom, tvrdí Global Sumud Flotilla na X. Prostredníctvom sociálnych sietí uviedli, že ich lode sú v medzinárodných vodách pod útokom izraelskej armády, informovali agentúry Reuters a AFP.

„Tri lode boli napadnuté a nezákonne zadržané izraelskou armádou o 04.34 h ráno, 220 kilometrov od pobrežia Gazy,“ napísala flotila Global Sumud na sociálnej sieti X.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii vyhlásilo, že „lode a pasažierov preváža do izraelského prístavu, všetci pasažieri sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave“. Rezort diplomacie očakáva, že budú „okamžite deportovaní“.

„Loď Conscience prepravujúca 92 ľudí, zväčša novinárov a zdravotníckych pracovníkov, je v súčasnosti pod útokom izraelskej vojenskej helikoptéry. Osem plachetníc je nezákonne zadržiavaných a unášaných,“ napísali aktivisti na sociálnej sieti Instagram.

„Zdroje naznačujú, že neozbrojená posádka na palube vrátane lekárov, novinárov a zvolených predstaviteľov bola unesená, rovnako ako životne dôležitá pomoc v hodnote viac ako 110 000 dolárov v podobe liekov, dýchacích prístrojov a výživových doplnkov, ktoré boli určené pre hladujúce nemocnice v Gaze. Ich miesto pobytu zostáva neznáme,“ vyhlásila organizácia Flotila slobody.

Loď Conscience v máji v medzinárodných vodách pri Malte zasiahli drony, ktoré podľa Flotily slobody patrili Izraelu. Pri incidente sa nikto nezranil, ale posádka musela svoju misiu prerušiť.

Izrael, Palôestína, New York Čítajte viac Netanjahu: Privedieme rukojemníkov domov. Greta Thunbergová obviňuje Izrael: Mučili nás

Izrael začal ofenzívu v Pásme Gazy po teroristickom útoku palestínskych ozbrojencov na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Izrael uvádza, že ozbrojenci teroristického hnutia Hamas zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Úrady v Pásme Gazy, ovládané Hamásom, tvrdia, že pri izraelskej ofenzíve prišlo o život približne 67 000 ľudí a že palestínska enkláva je zdevastovaná.

