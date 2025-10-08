Izrael pri Pásme Gazy zadržal lode z ďalšej medzinárodnej flotily. Aktivisti hovoria o útoku armády

Podľa neho izraelskí vojaci zadržali všetkých deväť lodí. Izraelské ministerstvo zahraničia ohlásilo, že aktivistov čaká okamžité vyhostenie.
„Ďalší márne pokus prelomiť zákonnú námornú blokádu a vstup do bojovej zóny sa skončil bezvýsledne. Plavidlá aj cestujúci boli prevezení do izraelského prístavu. Všetci cestujúci sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave. Očakáva sa, že cestujúci budú bezodkladne deportovaní,“ napísalo izraelské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X.
Cieľom aktivistov z projektu Global Sumd Flotilla bolo porušiť izraelské námorné embargo uvalené na Pásmo Gazy a doviezť pomoc tamojším obyvateľom. Izraelská armáda už minulý týždeň flotile v doplávaní do Pásma Gazy zabránila, vyše 40 lodí zastavila a zadržala viac ako 400 aktivistov. V skupine bola okrem iného švédska aktivistka Greta Thunbergová, Slovák Peter Švestka či Češka Šárka Prikrylová. Boli medzitým deportovaní z Izraela.
Pri terajšej akcii lode prepravovali humanitárnu pomoc vo forme liekov, dýchacích prístrojov a výživy pre nemocnice v Gaze, trpiace nedostatkom, tvrdí Global Sumud Flotilla na X. Prostredníctvom sociálnych sietí uviedli, že ich lode sú v medzinárodných vodách pod útokom izraelskej armády, informovali agentúry Reuters a AFP.
„Tri lode boli napadnuté a nezákonne zadržané izraelskou armádou o 04.34 h ráno, 220 kilometrov od pobrežia Gazy,“ napísala flotila Global Sumud na sociálnej sieti X.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii vyhlásilo, že „lode a pasažierov preváža do izraelského prístavu, všetci pasažieri sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave“. Rezort diplomacie očakáva, že budú „okamžite deportovaní“.
„Loď Conscience prepravujúca 92 ľudí, zväčša novinárov a zdravotníckych pracovníkov, je v súčasnosti pod útokom izraelskej vojenskej helikoptéry. Osem plachetníc je nezákonne zadržiavaných a unášaných,“ napísali aktivisti na sociálnej sieti Instagram.
„Zdroje naznačujú, že neozbrojená posádka na palube vrátane lekárov, novinárov a zvolených predstaviteľov bola unesená, rovnako ako životne dôležitá pomoc v hodnote viac ako 110 000 dolárov v podobe liekov, dýchacích prístrojov a výživových doplnkov, ktoré boli určené pre hladujúce nemocnice v Gaze. Ich miesto pobytu zostáva neznáme,“ vyhlásila organizácia Flotila slobody.
Loď Conscience v máji v medzinárodných vodách pri Malte zasiahli drony, ktoré podľa Flotily slobody patrili Izraelu. Pri incidente sa nikto nezranil, ale posádka musela svoju misiu prerušiť.
Izrael začal ofenzívu v Pásme Gazy po teroristickom útoku palestínskych ozbrojencov na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Izrael uvádza, že ozbrojenci teroristického hnutia Hamas zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Úrady v Pásme Gazy, ovládané Hamásom, tvrdia, že pri izraelskej ofenzíve prišlo o život približne 67 000 ľudí a že palestínska enkláva je zdevastovaná.