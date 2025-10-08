Tusk: Problémom nie je, že Nord Stream vyhodili do povetria, ale že ho vôbec postavili. Nie je v záujme Poľska vydať obvineného do Nemecka

Pripustil však, že rozhodnutie patrí poľskému súdu – ten rozhoduje o nemeckej žiadosti o vydanie a na podozrivého uvalil väzbu. Podľa premiéra problémom nebolo poškodenie, ale postavenie plynovodu.
Z útoku na plynovody, ktoré privádzali zemný plyn z Ruska po dne Baltu, je podozrivý Volodymyr Z., ktorý bol na konci septembra zatknutý blízko Varšavy na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom.
„Problémom Európy, Ukrajiny, Litvy, Poľska nie je vyhodenie Nord Stream 2 do povetria, ale len to, že ho postavili,“ vyhlásil Tusk podľa denníka Rzeczpospolita. „Rusko postavilo Nord Stream 2 proti životným záujmom celej Európy,“ zdôraznil a pripomenul, že proti stavbe plynovodu sa stavali všetky poľské vlády.Čítajte viac Tusk burcuje Západ: Toto je vojna, aj naša vojna. Ak na Ukrajine prehráme, ovplyvní to celé generácie
„Z nášho hľadiska jedinými osobami, ktoré by sa v prípade Nord Stream 2 mali hanbiť a mlčať, sú osoby, ktoré rozhodli o postavení Nord Stream 2,“ povedal premiér s tým, že tento postoj pred časom vysvetlil ako predchádzajúcemu nemeckému kancelárovi, tak ukrajinskému prezidentovi. „Pokiaľ ide o zadržaného ukrajinského občana (…), v záujme Poľska aj v záujme obyčajnej slušnosti a spravodlivosti určite nie je ho obviniť, ani ho vydať do rúk iného štátu,“ vyhlásil.
Premiér pripustil, že netuší, prečo sa Volodymyr Z. vrátil do Poľska, hoci vedel, že bol na neho vydaný európsky zatykač.
Rzeczpospolita pripomenula, že počas vlaňajšej návštevy vtedajšieho kancelára Olafa Scholza sa jasne ukázalo, že Varšava nechce pomôcť Berlínu pri zadržaní podozrivého Volodymyra Z. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski sa nechal počuť, že bol pripravený poskytnúť Ukrajincovi azyl a vyznamenať ho. K tomu ale nedošlo, Volodymyr Z. odišiel z Poľska vlani 6. júla autom s diplomatickou registračnou značkou, ktoré riadil vojenský pridelenec. Poľská prokuratúra tvrdila, že európsky zatykač dostala až po Ukrajincovom odchode. Nemci podozrievajú, že Poliaci podozrivého varovali.
Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 boli poškodené pri sérii explózií v septembri 2022, sedem mesiacov po tom, čo ruské vojská napadli susednú Ukrajinu. Výbuchy zničili tri zo štyroch potrubí plynovodov, ktoré sa stali symbolom závislosti Nemecka od ruského plynu.
Tento rok v auguste talianska polícia zatkla Ukrajinca podozrivého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Taliansky súd v polovici septembra rozhodol, že muža, označovaného v médiách ako Serhij K., vydá do Nemecka.