Sedemčlenný gang tínedžerov vo Viedni mesiace týral učiteľku. Patrili k skupine zloženej z mladých mužských migrantov

Štátne zastupiteľstvo obviňuje troch hlavných obžalovaných, a to pätnásťročného Iránca a rovnako starého Afganca a 17-ročného Rumuna zo znásilnenia, sexuálneho napadnutia a vydierania s priťažujúcimi okolnosťami. Nie je zatiaľ jasné, koľko rokov väzenia im v prípade odsúdenia hrozí.Čítajte viac Rakúsko chce v školách zakázať hidžáb a migrantov nahnať do práce
Obžaloba tvrdí, že spomenuté trestné činy spáchali jednotliví členovia gangu pri rôznych príležitostiach. Skutky sa podľa nej odohrali po tom, čo učiteľka vo veku okolo 30 rokov nadviazala v apríli v roku 2024 milostný vzťah so svojím bývalým žiakom. Keďže mal v tom čase viac ako 14 rokov, podľa rakúskych zákonov nešlo o trestný čin. Svojím dobrodružstvom sa pochválil kamarátovi, a tak sa to následne dozvedel sedemčlenný gang.
Od mája 2024 začal mladík učiteľku navštevovať v spoločnosti svojich kamarátov, ktorí sa podľa učiteľky identifikovali ako členovia zločineckej skupiny a zastrašovali ju.Čítajte viac Na viedenských školách je už viac moslimov ako kresťanov. Pribúdajú konflikty
Mladíci sú obvinení z užívania drog spolu s učiteľkou, ako aj zo sexuálneho zneužitia, ku ktorému malo dôjsť, keď bola pod vplyvom omamných látok. Došlo aj ku krádeži peňazí.
Teenageri nútili svoju obeť, aby im zaplatila za jazdu taxíkom, jedlo a cigarety. Keď odmietala, vyhrážali sa jej, že školu, kde žena pôsobí budú informovať o sexuálnych a drogových „večierkoch“, ktoré sa odohrali v jej byte. V januári 2025, keď bola žena v zahraničí, traja z obžalovaných sa údajne vlámali do jej bytu, ukradli cennosti a potom založili požiar.
Obhajoba poprela obvinenie zo zneužívania a tvrdí, že sexuálne akty boli konsenzuálne. Obžalovaní čiastočne priznali krádež peňazí, užívanie drog a založenie požiaru.
Súdny proces, ktorý by mal trvať do 20. októbra, sa koná v čase verejnej diskusie o sprísnení zákonov týkajúcich sa sexuálnych trestných činov po tom, čo bolo koncom septembra nečakane oslobodených desať mladistvých obvinených zo sexuálneho zneužívania 12-ročného dievčaťa, pripomína DPA.Čítajte viac Rakúsko dopláca na migráciu. Prváci neovládajú nemčinu, školy trápi segregácia
Z poznámok prokurátora vyplynulo, že sedem mladíkov patrí k takzvanému Liesinger Gangu, skupine zloženej výhradne z mladých mužských migrantov. Gang má 70 až 80 členov a je zodpovedný za takmer všetky mysliteľné zločiny – od vreckových krádeží a lúpeží na e-kolobežkách až po bitky, vandalizmus, nebezpečné vyhrážky a strieľanie v parku z poplašných pištolí.
Podľa psychiatrickej správy sa u mladej ženy údajne v dôsledku útokov rozvinula chronická depresia a posttraumatická stresová porucha.