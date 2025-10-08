Pravda Správy Svet Rusko zasieva rozkol: Európa potrebuje dostupný protidronový systém, povedala von der Leyenová

Európa musí reagovať na narúšanie európskeho vzdušného priestoru a jasne pomenovať zodpovedných aktérov, Rusko chce zasievať rozkol, povedala šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.

08.10.2025 09:59 , aktualizované: 10:26
Drony ochromili letiská v Kodani a Osle
Video
Zdroj: ta3

Okrem narúšania vzdušného priestoru Európska únia čelí narušeniu podmorských káblov, kyberútokom na letisko a zlovoľným kampaniam ovplyvňovaním volieb. „Ide o ucelenú a eskalujúcu kampaň, ktorej cieľom je znepokojiť našich občanov, skúšať naše odhodlanie, rozdeliť našu úniu a oslabiť našu podporu Ukrajine. Je na čase nazvať veci pravým menom. Ide o hybridnú vojnu,“ povedala šéfka komisie.

Predsedníčka EK spomenula nedávne narušenie priestoru ruskými stíhačkami v Estónsku. Hovorila aj o prelete dronov nad dôležitými objektmi v Belgicku, Poľsku, Rumunsku, Dánsku a Nemecku. Tieto dronové incidenty však Rusku výslovne neprisúdila.

Ruské lietadlá z estónskeho vzdušného priestoru eskortovali talianski piloti v rámci NATO a odborníci z Ukrajiny s členskými štátmi únie zdieľajú skúsenosti z bojiska, aby im pomohli s ochranou pred dronmi, pripomenula von der Leyenová. Je však podľa nej nutné nielen reagovať, ale tiež od narúšania odrádzať.

Von der Leyenová hovorila o takzvanom dronovom múre, ktorý je podľa nej odpoveďou na realitu moderného vojenstva. „Spomeňte si, čo sa stalo v Poľsku. Museli sme nasadiť veľmi drahé systémy, stíhacie lietadlá najnovšej generácie, aby sme zneškodnili relatívne lacné, hromadne vyrábané zbrane. To nie je udržateľné. Potrebujeme systém, ktorý je cenovo dostupný a vhodný na daný účel,“ vyhlásila šéfka únijnej exekutívy. Dodala, že Európa sa toho môže veľa naučiť od Ukrajiny.

