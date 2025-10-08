Rusko zasieva rozkol: Európa potrebuje dostupný protidronový systém, povedala von der Leyenová

Okrem narúšania vzdušného priestoru Európska únia čelí narušeniu podmorských káblov, kyberútokom na letisko a zlovoľným kampaniam ovplyvňovaním volieb. „Ide o ucelenú a eskalujúcu kampaň, ktorej cieľom je znepokojiť našich občanov, skúšať naše odhodlanie, rozdeliť našu úniu a oslabiť našu podporu Ukrajine. Je na čase nazvať veci pravým menom. Ide o hybridnú vojnu,“ povedala šéfka komisie.
Predsedníčka EK spomenula nedávne narušenie priestoru ruskými stíhačkami v Estónsku. Hovorila aj o prelete dronov nad dôležitými objektmi v Belgicku, Poľsku, Rumunsku, Dánsku a Nemecku. Tieto dronové incidenty však Rusku výslovne neprisúdila.
Ruské lietadlá z estónskeho vzdušného priestoru eskortovali talianski piloti v rámci NATO a odborníci z Ukrajiny s členskými štátmi únie zdieľajú skúsenosti z bojiska, aby im pomohli s ochranou pred dronmi, pripomenula von der Leyenová. Je však podľa nej nutné nielen reagovať, ale tiež od narúšania odrádzať.
Von der Leyenová hovorila o takzvanom dronovom múre, ktorý je podľa nej odpoveďou na realitu moderného vojenstva. „Spomeňte si, čo sa stalo v Poľsku. Museli sme nasadiť veľmi drahé systémy, stíhacie lietadlá najnovšej generácie, aby sme zneškodnili relatívne lacné, hromadne vyrábané zbrane. To nie je udržateľné. Potrebujeme systém, ktorý je cenovo dostupný a vhodný na daný účel,“ vyhlásila šéfka únijnej exekutívy. Dodala, že Európa sa toho môže veľa naučiť od Ukrajiny.