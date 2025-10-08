Pravda Správy Svet Elegantný zabijak s bruškom: Ukrajinci ukázali novú zbraň. „Pupkatý Neptun“ debutuje pred NATO

Ukrajinský obranno-priemyselný komplex verejne demonštroval predstaviteľom krajín-členov NATO novú, doteraz nezmieňovanú verziu riadenej strely Neptun. Tento variant bol označený ako „pomerne zaujímavým a dokonca elegantným riešením“.

08.10.2025 10:20
Raketa Neptun, Pupkatý, Bruchatý, ukrajinská... Foto:
Fotografiu novej verzie rakety R-360 zverejnil ukrajinský minister obrany Denys Šmyhal. Raketa má pomerne nezvyčajné zhrubnutia v strede trupu. Z dôvodu absencie oficiálneho názvu a s ohľadom na reakcie na sociálnych sieťach je táto verzia zatiaľ označovaná ako „Pupkatý alebo Bruchatý Neptun“.

Táto verzia sa líši od dvoch predtým známych – protilodnej rakety R-360 a RK360L (pravdepodobne s označením R-360L), ktorá je označovaná ako „Dlhý Neptun“ s deklarovaným doletom 1000 km, vysvetľuje Defence express.

Hoci presné porovnanie všetkých troch verzií nie je kvôli uhlu fotografie možné, predpokladá sa, že priemer „Pupkatého Neptunu“ zodpovedá protilodnej verzii (38 centimetrov), rovnako ako aj rozpätie krídel a celková dĺžka (4,5 metra bez urýchľovača).

Zhrubnutia sú s veľkou pravdepodobnosťou konformné palivové nádrže, ktoré „umožňujú zväčšovať dolet rakety“. Vzhľadom na to, že štandardná R-360 má dolet 280 km a „Dlhý Neptun“ 1000 km, Defence express považuje za „úplne logické“ predpokladať, že „Pupkatý Neptun“ má dolet 500 km.

Alternatívna možnosť

Defence express uvádza, že nemožno vylúčiť ani variant, keď sa „na úkor zmenšenia paliva a doletu zväčšuje veľkosť bojovej časti“. V takom prípade by mohla byť váha bojovej časti väčšia ako 150 kg, čo je váha na protilodnej R-360, pri dolete „v podmienečných 300 km. „Dlhy Neptun“ má deklarovanú bojovú hlavicu s hmotnosťou 260 kg.

Celkovo má prezentácia rakety „Neptun“ európskym partnerom veľký význam, najmä z hľadiska získania investícií do jej výroby. Pretože práve „Dlhý Neptun“ sa ukázal byť lepší než MdCN – jediná vlastná krídlatá raketa s dlhým doletom vyvinutá v Európe.

Test riadenej strely typu R-360 Neptun. Foto: Ukrajinské ministerstvo obrany
vojna na Ukrajine, Test riadenej strely Dlhy Neptún Test riadenej strely typu R-360 Neptun.

Agentúra UNIAN pripomína, že nedávno sa objavili informácie, že raketa „Neptun“ bola minulý rok použitá na útoky proti nepriateľovi viac než 50-krát. O niektorých zásahoch sa však neinformovalo. Podľa hovorcu ukrajinského námorníctva Dmytra Pletenčuka má bojové nasadenie týchto rakiet veľmi dobré výsledky.

Koncom septembra bol v Brjanskej oblasti zasiahnutý podnik „Elektrodetal“, ktorý vyrába elektrické konektory a spojovacie prvky. Odborníci sa podľa agentúry domnievajú, že na útok bola použitá štandardná verzia rakety „Neptun“.

