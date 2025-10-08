Pravda Správy Svet Hamas žiada od Izraela telá zabitých lídrov Sinvárovcov. Židovský štát už raz odmietol. Z rukojemníkov je nažive už asi len 20

Palestínske teroristické hnutie Hamas chce, aby mu Izrael vrátil telá jeho zabitých lídrov Jahjáa Sinvára a jeho brata Muhammada Sinvára, uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ). Izrael vydať telo Jahjáa Sinvára, strýka útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, už v minulosti odmietol, poznamenal denník.

08.10.2025 11:05
Hodil palicou po drone: Posledné zábery zabitého šéfa Hamasu Sinvára
Video
Šéfa palestínskej teroristickej organizácie Hamas Jahju Sinvára zabili izraelskí vojaci v stredu v jednom z domov v meste Rafáh na juhu Pásma Gazy. Video z dornu je od izraelskej armády (IDF). / Zdroj: IDF

Izraelská armáda zabila vlani v októbri v Pásme Gazy vodcu Hamasu Jahjáa Sinvára. Jeho mladší brat Muhammad Sinvár sa potom stal faktickým vodcom Hamasu v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil v máji, že izraelská armáda zabila tiež Muhammada Sinvára, Hamas jeho smrť potvrdil v auguste.

V Egypte ide teraz o plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Podľa návrhu by Hamas mal prepustiť zvyšných 48 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive, výmenou za 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 Gazanov zadržaných od útoku zo 7. októbra 2023, ktorý bol spúšťačom vojny v Pásme Gazy. Okrem toho by Izrael podľa plánu mal vydať telá 15 zabitých Gazanov výmenou za každé telo rukojemníka.

Šéf Hamasu Sinvár v tuneloch pred útokom na Izrael
Video

Predstaviteľ Hamasu Táhir Nunu podľa agentúry Reuters dnes uviedol, že vyjednávači Hamasu a Izraela si vymenili zoznamy väzňov a rukojemníkov, ktorí budú prepustení, ak bude v Egypte uzavretá dohoda. Hamas podľa Nunua šance na dohodu vidí optimisticky.

Do rozhovorov medzi vyjednávačmi oboch strán sa dnes podľa stanice BBC zapojí Trumpov vyslanec Steve Witkoff a prezidentov múr Jared Kushner, ktorý sa za Trumpovho prvého mandátu v úlohe poradcu spolupodieľal na vyjednávaní takzvaných Abrahámovských dohôd. Tie normalizovali vzťahy medzi Izraelom a niekoľkými arabskými krajinami. K rokovaniam sa dnes pripojí aj katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. Katar bude podľa Dauhy žiadať písomnú medzinárodnú záruku, že dohoda povedie k stiahnutiu izraelských síl z Pásma Gazy a trvalému ukončeniu vojny.

Izrael, Gaza, Pásmo Gazy Čítajte viac Masaker, hladomor a 70-tisíc mŕtvych. Vojna v Gaze trvá už dva roky

Egyptský minister zahraničia Badr Abdal Atí medzitým podľa saudskoarabskej stanice Al-Arabíja uviedol, že v prípade ukončenia vojny v Pásme Gazy uzavrú s Izraelom mierové dohody ďalšie arabské štáty.

S Egyptom a Jordánskom nadviazal Izrael diplomatické vzťahy už pred desaťročiami. Za prvej Trumpovej vlády Izrael nadviazal vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), Bahrajnom a Marokom. V posledných rokoch potom Izrael usiluje o normalizáciu vzťahov predovšetkým so Saudskou Arábiou.

Viac na túto tému: #Izrael #Palestína #Hamas #Pásmo Gazy #Gaza #Jahjá Sinvár
