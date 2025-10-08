Hamas žiada od Izraela telá zabitých lídrov Sinvárovcov. Židovský štát už raz odmietol. Z rukojemníkov je nažive už asi len 20

Izraelská armáda zabila vlani v októbri v Pásme Gazy vodcu Hamasu Jahjáa Sinvára. Jeho mladší brat Muhammad Sinvár sa potom stal faktickým vodcom Hamasu v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil v máji, že izraelská armáda zabila tiež Muhammada Sinvára, Hamas jeho smrť potvrdil v auguste.
V Egypte ide teraz o plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Podľa návrhu by Hamas mal prepustiť zvyšných 48 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive, výmenou za 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 Gazanov zadržaných od útoku zo 7. októbra 2023, ktorý bol spúšťačom vojny v Pásme Gazy. Okrem toho by Izrael podľa plánu mal vydať telá 15 zabitých Gazanov výmenou za každé telo rukojemníka.
Predstaviteľ Hamasu Táhir Nunu podľa agentúry Reuters dnes uviedol, že vyjednávači Hamasu a Izraela si vymenili zoznamy väzňov a rukojemníkov, ktorí budú prepustení, ak bude v Egypte uzavretá dohoda. Hamas podľa Nunua šance na dohodu vidí optimisticky.
Do rozhovorov medzi vyjednávačmi oboch strán sa dnes podľa stanice BBC zapojí Trumpov vyslanec Steve Witkoff a prezidentov múr Jared Kushner, ktorý sa za Trumpovho prvého mandátu v úlohe poradcu spolupodieľal na vyjednávaní takzvaných Abrahámovských dohôd. Tie normalizovali vzťahy medzi Izraelom a niekoľkými arabskými krajinami. K rokovaniam sa dnes pripojí aj katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. Katar bude podľa Dauhy žiadať písomnú medzinárodnú záruku, že dohoda povedie k stiahnutiu izraelských síl z Pásma Gazy a trvalému ukončeniu vojny.Čítajte viac Masaker, hladomor a 70-tisíc mŕtvych. Vojna v Gaze trvá už dva roky
Egyptský minister zahraničia Badr Abdal Atí medzitým podľa saudskoarabskej stanice Al-Arabíja uviedol, že v prípade ukončenia vojny v Pásme Gazy uzavrú s Izraelom mierové dohody ďalšie arabské štáty.
S Egyptom a Jordánskom nadviazal Izrael diplomatické vzťahy už pred desaťročiami. Za prvej Trumpovej vlády Izrael nadviazal vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), Bahrajnom a Marokom. V posledných rokoch potom Izrael usiluje o normalizáciu vzťahov predovšetkým so Saudskou Arábiou.